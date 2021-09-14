德语媒体：欧洲端出“反华战略”

（德国之声中文网）德国《商报》写道：“这是对美国10年前便提出的‘重返亚太’战略的跟随。欧盟寻求与美日印澳组成的四方对话机制建立更紧密的联系。此外，欧盟还承诺在印太地区实现贸易关系多样化。战略文件中提出，欧盟将同那些尚未与欧盟签订贸易投资协定的伙伴加强经贸和投资关系，例如台湾。”

文章指出，谁制定了标准，谁就控制了市场。远到早期铁路和电报，近到人工智能和量子计算机，无不如此。“谁对技术规范产生影响，也就能强迫他人去顺从适应新规范，同时确保长期的战略优势、确定自己的价值观。如果中国变成规范的制定者，那么需要面对的就是独裁的价值观。”

文章指出，“欧盟宣布将对中国采取‘多方面’政策，以寻找‘解决共同挑战的办法’——官员们首先想到的是气候变化。但与此同时，战略文件明确表示，欧盟希望保护其‘核心利益和价值观’，并在‘与中国存在根本分歧的地方’制造反作用力”。

文章写道：“以前德国以最大化出口机会为主的对华政策的时代似乎与默克尔时代一起走向尾声了。基民盟内部也进行了反思，上周日该党副主席施潘在电视节目中明确指出：‘20年代最大的挑战是再次减少对中国的依赖’。德国经济界也开始越来越多地同中国保持距离。德国机械设备制造业联合会外贸主管阿克曼 (Ulrich Ackermann) 敦促欧盟必须明确表示，印太地区‘包括的经济区域不仅限于中国’。 此外，布鲁塞尔必须‘对中国的一带一路倡议做出强有力的回应’。 ”

《法兰克福汇报》对欧盟印太战略的关注主要着墨于安全问题。文章开篇指出：“既不寻求与北京发生公开的冲突，但是又想遏制北京的权力野心，如果有这样一份计划，那它的名字就是印太战略。……欧盟打算增加在该地区的活动，建立伙伴关系，在加强基于规则建立起的国际秩序的同时共同应对全球挑战。”

文章指出，欧盟印太战略涉及的不仅是卫生、气候和移民等议题，同时还包括布鲁塞尔方面经常谈到的安全问题。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）在这份战略文件中强调，欧洲海军在印太地区的存在具有十分重要的意义。

文章写道：“欧盟想尽一切可能、包括通过军事手段确保南中国海航运通道的安全。欧洲同亚洲国家之间30%的贸易货品经过这条航道运输。中国宣称对南中国海80%的海域拥有主权，但这一主张未获得其它域内国家的认可。”

“今年上半年，法国向存在主权争端的（南中国海）海域派出了一艘核潜艇，一艘两栖攻击舰和一艘护卫舰。8月初，德国巴伐利亚号护卫舰也动身始向南海。巴伐利亚号也将穿越中国声索主权的海域。今后各国的这些军事行动将在欧洲层面被统一协调，并且还会和地区伙伴国家联动合作。这也会让欧盟相较于北约更具影响力。北约虽然将中国定义为‘系统性挑战’，但希望将自己限定为大西洋的军事联盟。 ”

文章写道:“欧盟一位高级官员这样描述欧洲的做法：'我们不想进行公开对抗，但同时我们要明确表示，我们不会简单地让中国自由发挥。'当欧盟外交与安全政策高级代表今年4月首次暗示这一点时，北京虽然做出了批评,但反应相当温和。布鲁塞尔认为这说明中国不希望出现与美国类似的紧张关系。但是，当战略文件不再仅仅是计划，而是开始实施的时候，北京会做出怎样的反应，还有待观察。”

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