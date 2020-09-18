德语媒体：欧洲的基建与中国的疫苗

(德国之声中文网)《南德意志报》题为"汉莎式丝绸之路"的文章，介绍汉堡港获得了意大利的里雅斯特港（Trieste）50.1%的多数股份。上周，汉堡港击败来自中国的竞争对手的消息就见诸德国媒体。"今天，汉堡港在乌克兰的敖德萨、爱沙尼亚的塔林都有股份，这里的看点就是经济扩张的大手笔，汉堡在欧洲扩张。"

"这里讲述的故事不是典型的'A购买了B'。这里牵涉的是地缘政治，是今后由谁来控制欧洲基础设施的问题。是欧洲人自己接受这一重任？还是由中国来做？中国对此已制定目标，今后若干年内，向港口、公路、桥梁投资1兆欧元。中国政府不仅设计和规划了'一带一路'倡议，最终还将部分控制横贯两大洲的走廊。由此，将会出现严重的实力集中的现象，对今后相关国家和大洲之间的经济交往产生深远影响。"

"德国同意大利肩并肩的合作，向中国发出的信号是：'我们完全不反对你们的一带一路，它可能正确而且重要。但我们欧洲人有能力管理好我们自己的事情'。加强同中国的贸易关系，并不意味着事先把最核心的基础建设如港口出售给北京。"

中国对疫苗的可靠性与有效性不进行公开讨论

别让黑箱作业毁掉科研前景

德国电视一台每日新闻节目在其官网发表署名文章，标题是"对中国大规模接种新冠疫苗的顾虑"

文章写道，中国国药集团董事长刘敬祯在央视表示，中国已有几十万人接种了新冠疫苗。他们当中还没有人反映药物有副作用。他说，实践证明，疫苗是安全可靠的。

作者指出，问题是对于疫苗的信息几乎没有。"中国政府于今年夏季批准同意可以在特别紧急情况下使用还在临床试验中的疫苗。在此之后，接种工作便开始了。但有关的相信信息却非常少，制药公司和政府部门均鼓励人们，参加接种疫苗的，请不要公开表态。"

第二个问题是，疫苗是否有效，无从测试。"即便是中国国家健康部门也承认无法准确回答疫苗有效性的问题，广泛接种也无助回答这个问题：中国的新增的感染人数已非常低，无法以此作为测量疫苗有效性的数据。而中国研制的哪款疫苗有效，必须拿到国外测试。"

接下来的问题是，为什么在中国国内进行大规模接种新冠疫苗呢？文章作者采访的一名英国医学及社会学工作者认为，如果接种对科学试验毫无用处，那么就要立刻提出重要的伦理问题，"参加接种疫苗的人，都知情他们面临的风险吗？""接种真的是自愿进行的，还是像在军队那里需要施加压力？"

文章写道，中国不允许公开讨论："有关大范围内接种新冠疫苗带来的科学以及伦理问题无法在中国进行公开辩论。中国也没有一个独立的伦理委员会。过去曾发生过多次疫苗丑闻，其公信力受到严重损害。"

作者援引专家的话最后写道，"正是在目前公共卫生系统处在危机状态的时刻，政府部门需要明确告诉人们现在工作的内容，以防止以前出现的丑闻再次上演。千万别让黑箱作业葬送了有着良好前景的科研工作。"

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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