德语媒体：欧洲的反思和特朗普的“套路”

（德国之声中文网）在中美争霸上演得如火如荼的同时，欧洲人正在重新审视和梳理自己对世界格局以及对于中国崛起的看法。《商报》（Handelsblatt）周二发表题为《从伙伴到对手》的分析文章，阐述了欧洲的这个反思过程以及面对未来的挣扎。文中写道："如果说20世纪是一个被美欧关系打上烙印的大西洋世纪，那么21世纪就将是一个太平洋世纪，而主角是美国和中国。正因为如此，欧洲人才不得不重新思考自己的外交论断。"

文章指出，而其中最主要的部分，就是如何处理和中国之间的关系。对于欧洲人来说，中国作为充满利润的销售市场和廉价商品的供应国这样一个时代，已经结束了，"这个位于远东的新崛起大国渐渐开始让欧洲人感到恐惧。……如今不论在经济领域，还是在政治领域，中国已经成为一个必须认真对待的竞争对手。"

在目睹中国不断崛起的同时，欧洲人的另一个希望也逐渐破灭了："欧洲人曾经期望中国在富裕程度不断提高的同时，也能够实现政治体制的自由化，但这一愿望并未实现。与此同时，人们发现，中国利用其在欧盟国家的经济投入，来施加政治影响力。比如希腊：在2009年欧元债务危机最严重的时候，中国投资商收购了比雷埃夫斯港的多数股权；而6年后，希腊就动用否决票，阻止了欧盟对中国人权侵犯行为的指责和相关的联合国声明。布鲁塞尔方面传出的消息称，是北京在幕后施加了影响力。"

文章指出，欧盟现在必须制定出一个应对中国的新战略。在未来几周内，欧盟28位专员将首先进行一次政策辩论，随后是欧盟各国外长会晤，接下来在3月21日和22日的欧盟峰会上，各国国家元首和政府首脑也将讨论这个话题。"欧洲不能再继续这样下去了，一位欧盟高层官员这样说道。但是（这个统一对华政策）不应该以遏制中国作为要务，就像美国政府正在尝试做的那样。……从欧盟的角度来看，在某些政治领域，中国是一个可以合作的伙伴。比如说气候保护。"

还有一个迹象表明，德国政府目前非常重视欧洲在对华政策上的统一协调："根据外交人士透露，德国有意在2020年下半年担任欧盟轮值主席期间，组织一次欧盟中国峰会，首次邀请中国主席习近平和27个欧盟成员国首脑共同会晤。在过去的欧中峰会上，欧盟方面都是由欧委会主席容克以及理事会主席图斯克作为代表出席。"

在关于华为和5G的争论上，欧洲的选择困境也暴露无遗。即将离任的德国经济亚太委员会主席林哈特（Hubert Lienhard）就认为，在存在疑虑的情况下，应该把华为排除在德国的5G建设之外。《商报》的文章也分析说，北京方面已经察觉到欧洲方面政策路线的变化。"在柏林的政府圈内，有消息称中方人士正在（对德国官员）展开魅力攻势。北京害怕德国在贸易战中过分偏袒华盛顿。而且，在去年12月德国总统施泰因迈尔访华时，习近平还呼吁欧洲保持中立。"

北京究竟许了特朗普什么？

面对特朗普宣布推迟3月1日对华商品开始加征关税的期限，德语媒体有各种猜测。新闻频道n-tv在线版发表评论分析"为什么特朗普延长和中国的'停火'"。作者Hannes Vogel认为，根据以往的经验来看，这绝对不能被视为警报解除，而"只不过是他（特朗普）让自己摆脱丑闻的惯常作秀罢了"。

虽然在延长"停火期限"的消息传出后，全球股市欢呼雀跃。但是作者指出，这一改变绝对不是美中贸易冲突即将结束的征兆，而只是特朗普弱点的象征："其实，特朗普的套路是非常容易看穿的：首先是轰炸般的威胁，然后是高层对话，接下来开始向对手施展怀柔策略，因为他自称取得了成果。然后就是一次盛大华丽的峰会，来庆祝这场预设的胜利--尽管事实上什么也没有发生。"回顾过去朝核问题和特金会，还有美欧贸易问题，基本上都是这个套路，而实际上取得的进展寥寥无几。"

这次对中国应该也不例外，文章指出："特朗普对中国提出的其实不无道理的指责，包括结构性的贸易伎俩，在这些方面，北京没有松动一分一毫：中国仍然在肆无忌惮地窃取专利和技术、系统性地歧视外国企业、通过巨额补贴扶植自己的国有企业。"

而到目前为止，据外界所知习近平所唯一许诺的，就是增加从美国进口商品。作者比较了特朗普和历届前任谈判策略的不同："他的前任都是采取幕后秘密谈判的策略：如果没谈成，也不需要公开为自己辩护。而特朗普则不同，他采用的作秀套路，会把自己的命运送到对手的手中。他必须要不断地宣称胜利，才能维系自己作为'交易大师'的形象。他的成功与否，取决于对手是否愿意配合他演这一出戏，是否愿意至少做出一些粉饰性的让步，以保全他的面子。"

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