德语媒体：欧洲的中国难题

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表评论称，在北京期间，尽管德国外长贝尔伯克极力想打造欧洲人团结一致的形象，但中国人想必对欧洲各国在对华政策问题上意见分歧已经看得一清二楚。这篇题为《欧洲的中国问题》的评论写道：

"北京很清楚，在经济利益、政治野心以及战略局限性的取舍问题上，欧洲人一直在犹豫和徘徊。包括德国总理在内的很多欧盟成员国政府首脑，似乎更愿意延续过去几十年的对华政策：一方面大手笔的开展对华贸易，一方面出于自尊需要，间或对法治层面的欠缺提出些批评。不过，欧洲人现在也已经意识到，习近平治下的中国已经非同以往。北京的霸权扩展让欧洲人不得不开始重新均衡对华政策。布鲁塞尔和柏林新近流行的关键词叫做'去风险'（ De-Risking）：意即减少对华依赖，以减轻冲突爆发时带给欧洲的痛苦。"

评论指出，对于台海局势，贝尔伯克也对北京发出了明确的警告，欧洲绝对不会接受"武统台湾"，不过她并没有说明届时欧洲将如何应对：发出抗议？实施制裁？抑或同美国一道军事介入？

"只有担心对方会做出最激进的反应时，所谓的战略模糊策略才能产生效果。然而，马克龙所谓同美国保持距离以及实现欧洲'战略自主'的纸老虎说辞已经使战略模糊的威慑力丧失殆尽。至于马克龙将欧洲打造成'第三个超级大国'，以自信形象出现在中美之间的愿望，更是无异于痴人说梦：毕竟迄今为止欧洲完全不具备必要的条件：没有统一的外交路线，没有相应的决策机制，而放弃当前的优先选项，去进行代价高昂的战略重整，也难以取得社会的广泛认同。

有鉴于此，在日益激化的全球势力角逐中，德国和欧洲如何为自己定位，已经成为迫在眉睫的问题。美国政治家们毫不避讳希望欧洲加入囊括华盛顿、伦敦、东京和堪培拉在内的抗中联盟的迫切愿望。而一旦白宫易主，催促欧洲加盟的呼声想必只会进一步增高。届时威胁欧洲人需要独自应对乌克兰战争的，恐怕就不仅仅是讥讽马克龙'拍习近平马屁'的特朗普一个人了。总而言之，摆在德国及其邻国面前的，将是一系列艰难的抉择。"

《世界报》发表评论称，法国总统马克龙有关台湾问题同欧洲无关的言论极其愚蠢，只会消弱西方阵营的力量。评论写道：

"事实上，当年英法两国对希特勒所实施的绥靖政策在东亚也曾有过翻版。1937年，日本发动侵华战争期间，在南京制造了惨绝人寰的种族主义大屠杀，整个世界却视而不见。而在随后的几年当中，美国也一直在动员日本通过外交途径解决冲突。事实证明，无论在欧洲，还是在亚洲，谈判和解的愿望最终都化作了泡影。

这并不意味着一场新的世界大战将会重演，但却意味着，西方各国必须武装起来，以对俄罗斯和中国的帝国野心形成威慑。拜登已经看清了这一局势，而美国要求各个盟友提供更多帮助也是合情合理的。毕竟即便对于华盛顿而言，两边开战也会显得力不从心。台湾同我们密切相关，就像乌克兰同我们密切相关一样。谁要是否认这一点，必将会在东亚吞食苦果，就像他们当初在乌克兰问题上吞食苦果一样。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。