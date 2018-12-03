德语媒体：欧洲的丝绸之路

（德国之声中文网）维也纳国际经济比较所（WIIW）所长马里奥·霍尔茨纳博士（Mario Holzner）和波恩政治经济学教授蒂尔曼·迈尔（Tilman Meyer)勾勒了一幅"欧洲丝绸之路"的蓝图。文章写道，维也纳国际经济比较所的一份研究提出了打造"欧洲丝绸之路"的建议--它将连接西欧工业中心和东欧人口密集的欠发达地区，中短期及长期促进增长和就业：

"陆路总长1万1000公里的'欧洲丝绸之路'，北线从里斯本到俄罗斯、哈萨克斯坦边界乌拉尔斯克（Uralsk），南线从米兰延伸至伏尔加格勒（Volgograd）和巴库( Baku）。北部的核心地区是从里昂到莫斯科，南部的核心地区从米兰至康斯坦茨（Konstanz）。南线将把中欧和黑海地区以及里海沿岸国家连接起来。

"现代化的高速公路和高铁以及一系列后勤中心、海港、空港将制定新的欧洲标准，包括在电动车领域。按照维也纳国际经济比较所的估计，全面实施这一计划耗资1万亿欧元，约占沿线国家国内生产总值的8%，欧盟生产总值的约7%。

"据保守估计，在10年的投资期里，'欧洲新丝路'沿线将累计实现平均3.5%的增长率，新增就业约200万人。如果情况良好，利率继续保持低位，在大的欧洲范围内可以创造700多万就业岗位。"

文章最后写道，"这项新倡议不是和中国的新丝路搞竞争，而是可以视为对其的补充，除了经济效益外，跨边界的共同基础设施项目也会促进合作，从而产生积极的政治影响……"。

担心颜色革命

处处是雷区

《法兰克福汇报》另一篇文章关注了不少共产党干部微信号被封背后的原因。一位化名Wu Xinyou的前政治局委员之子向该报表示，他的熟人中三分之一的人微信帐号被封，比如"八路军研究小组"。文章写道：

"Wu认为，'这是出于警告，说明内容不符合群众路线的要求。' 群众路线是毛时代的一个概念，在习近平对干部一视同仁的要求下复兴，吴称之为'维稳措施'"。

文章继续写道，退休老兵等被党的领导层视为潜在的动荡因素。因为他们很容易被动员，"八路军研究小组"就有６００多人，党担心被推翻，担心发生颜色革命。审查人员不仅瞄准自由派思想，左派、笃信的马克思主义者也成为监视和打击的目标，Ｗｕ相信，有些人仅仅因为和批评人士有联系就被封了微信号。

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点。