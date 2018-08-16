德语媒体：欧洲流血？

（德国之声中文网）《世界报》题为"欧洲大出血？"（Blutet Europa aus？）的文章写道，估计很快，在欧洲销售的汽车大部分都来自中国。不过，不是中国的汽车制造商，而是欧洲车企，他们在中国研发、生产、从那里出口。德国联邦议会学术部门担心，欧洲汽车业数千个就业岗位受到威胁。

文章写道，有研究结果显示，大部分研发新车的资金流向中国。"到2030年，欧洲汽车制造行业四分之一的就业岗位受到威胁，如果电动汽车是进口、而不是在德国生产的话。"

文章引述相关数据："去年，欧洲向中国投资了217亿欧元，而在欧洲仅投资32亿欧元。……专家担心，包括德国在内的欧洲车企，会在最大的销售市场和最快增长率的地方--中国进行大部分的未来汽车制造技术的研发。"

德国绿党主席贝尔鲍克（Annalena Baerbock）向该报表示，欧洲车企在中国的投资是欧洲的七倍，令人警醒。她说，德国执政党不应再保护柴油与汽油发动机的汽车工业，这是"19世纪的技术"。

"德国汽车工业联合会的数据显示，国外生产的轿车数量是德国生产的近两倍。对德国汽车工业而言，最重要的产地从数量而言是中国，2016年的数字是470万辆。总体而言，根据欧洲汽车联合会的数字，世界市场上近三成轿车在中国生产。"

不过，德国车企否认相关指责，称海外的生产反而保障了本国的就业岗位，并称，产生最大价值的环节仍是在本国总部。从具体数字来看，过去这些年来，德国汽车工业的确在本国创造了更多的就业岗位。但是，未来的焦点还在欧洲吗？

如今，电动汽车的转型，让中国更重要。"估计世界范围内的电动汽车标准也将在中国设定。"

"十步一岗"

《法兰克福汇报》题为"十步一岗"（Alle zehn Meter ein Polizist）的文章写道，"由于上海2400万居民没有几个遵守交通规则"，这座超级大都市每天都陷入交通拥堵。而如今，城市开始对居民进行思想"改造"。

数据显示，在柏林，每8辆汽车有一辆发生事故；在上海是每四辆。在上海的马路上，每天发生2500次事故，不过，这只是通报给保险公司的案例。

文章写道："在中国，开车就像生活，从头至尾是一场战斗。……没有什么比等待更令人抓狂。"

"自2016年3月起，每10米就有一个警察，口里有哨子。......在宝山区开复印店的朱茂全（音）下班后开出租赚外快，开着自己的混合动力比亚迪。去年12月以来，他已经收到13张交通违规罚单，大部分是违法停车和没有'让行人先走'。"

文章写道："在一个野蛮资本主义、狂野西部式的经济环境下，为什么要停车、让一个连车也买不起的人先走，甚至对许多年轻人来说，也是想不清楚的问题。"

但同济大学的交通工程教授陈晓宏（音）认为，人是可以塑造的。"十年前，我们这座城市的人们连红绿灯都不注意。然后，一场运动改造了他们。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点