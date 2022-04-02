德语媒体：欧洲正在反思其对华政策

（德国之声中文网）周五在线上举行的欧盟中国峰会成为德语媒体周末关注的重点话题。和以往经贸合作占主导的情况不同，这次峰会的主要议题是乌克兰战争。普京的案例能够给欧洲人和威权政权打交道提供哪些经验教训？未来应该如何应对中国，又如何处理双方之间的经济联系呢？

德国《每日镜报》（Der Tagesspiegel）就这些问题采访了柏林智库全球公共政策研究所所长贝纳（Thorsten Benner）、开放社会基金会（Open Society Foundation）欧洲与欧亚区域主任施瓦策（Daniela Schwarzer）以及来自德国绿党的欧盟议会议员比蒂科菲尔（Reinhard Bütikofer）。

政治学者贝纳认为，人们不应该低估这些“独裁强权以武力实现其霸权目标的决心”。他提醒道：“我们应该尽一切努力，防止有朝一日突然醒来发现，我们已经无法阻止北京的侵略行动，因为我们对中国过于依赖。”

习近平和冯德莱恩在欧中线上峰会上

绿党政治家比蒂科菲尔则指出，习近平和普京达成了某种“修正主义协定”，来共同对抗美国、北约和欧洲利益，并且企图“以一个由威权大国主导的格局来取代多极化的世界格局”。“对此，我们应该和民主政体以及其它志同道合的国家建立起战略性的团结合作关系并且与南半球国家建立更卓有成效的合作。”

乌克兰战争促使欧洲人开始了思维转变的过程，而施瓦策指出，应该保持和中国的经济合作，但同时也必须加强自己的行动能力。“我们必须弄清楚一点：中国有自己的国际扩张计划，着眼于势力范围。中国想要抛开西方自由主义的国际秩序，成为在科技和经济领域的全球头号大国。北京在非常仔细地观察乌克兰发生的一切，并且从中吸取对台湾问题的借鉴。”

虽然中国到目前为止在乌克兰问题上拒绝明确选边站，但是在西方视角来看，没有加入谴责和制裁俄罗斯的行列，就等同于站在了俄罗斯那一边。布鲁塞尔方面在这次欧中峰会上等同于向北京亮明了自己的“红线”。《时代周报》（Die Zeit）驻布鲁塞尔记者Ulrich Ladurner分析指出，欧盟希望传达给北京的信号其实是：“不要跟我们开玩笑！我们对你们来说可比俄罗斯重要多了！”

这篇题为《也许习近平认为普京的战争是有用处的》（Möglicherweise findet Xi Putins Krieg ja nützlich）的文章接着分析道，“至于这一信号能不能得到倾听，则取决于它的可信度有多高。北京方面清楚，27个欧盟成员国对华态度立场各不相同。在过去几年中，虽然欧盟中形成了某种对华持批评性态度的共识，但是如果欧洲的经济状况恶化，这样的共识可能是非常不堪一击的。”

而相比之下，中国与俄罗斯之间的紧密关系显然更多是建立在政治基础上而非经济。文章继续分析道，欧盟理事会主席米歇尔在峰会上说，“这是一场战时的峰会”，欧委会主席冯德莱恩说“这是一场改变了一切的战争”，这些话习近平都已经听到了。至于北京是否会听从欧盟的要求，则将在未来几周内见分晓。

作者总结道：“如果去了解一下北京的视角，就会发现这场战争有可能是符合中国利益的。削弱欧洲力量，将美国的注意力捆绑在欧洲大陆上，同时把俄罗斯更进一步推向了北京的怀抱——这虽然不是必然的结局，但却是完全可能发生的一种场景。”

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