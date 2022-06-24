德语媒体：欧洲必须尽快摆脱对华依赖

（德国之声中文网）《奥古斯堡总汇报》发表评论称，一旦经济依赖被当作武器，将会产生多么大的威力，在俄乌战争中已经得到了充分的展现。为了吸取教训，德国有必要反思对中国市场的高度依赖。这篇题为《欧洲必须尽快摆脱对华依赖》的评论写道：

”这主要是指在中国庞大市场上赚的盆满钵满德国的汽车工业。而德国国内的很多就业岗位也同汽车工业密切相关。但其他一些领域，如稀土、芯片和制药等等，德国对中国市场也同样是高度依赖。而上海港口则已经成了德国对华依赖的象征。当中国政府出于防疫需要对该市实施封控时，立即出现了集装箱码头的拥堵现象，全球供应链严重受阻，其后果直到今天仍随处可见。

怎么办？同俄罗斯一样，中国也是一个不注重人权的国家，因此，欧洲和德国都将面临改变对华政策的压力。俄乌战争中，如果欧洲没有美国的支持将会怎么办呢？这场战争使特朗普时代严重受损的美欧关系在很大程度上得到修复，欧盟同美国的关系再一次得到加强。但欧洲也需要清楚一点，即美国重新扮演起领袖角色之后，欧洲也需要承担起必要的义务。美国总统拜登已经点明中国是最大的制度性挑战者。前不久他刚刚说过：'中国不是唯一的挑战，但中国是最大的竞争者，如果我们不加快速度，将遭到淘汰。'“

评论指出，拜登为此目的提出了"伙伴共建全球基建"倡议，以便抗衡中国的"一带一路"，不过，这一倡议能否达到预期的效果，仍有待进一步观察。评论写道：

"德国如果能参与其中，固然是件好事。但无论是对德国，还是对欧洲，仅仅参与这一倡议，是远远不够的。德国和欧洲的当务之急，更是要尽快摆脱对中国的依赖，但做到这一点，谈何容易。

面对利润丰厚的中国市场，经济界能否齐心协力摆脱依赖尚且值得怀疑，而即使真的表现出了摆脱依赖的意愿，这也将是一个耗时几十年的漫长工程。毕竟无论是芯片、还是制药，都是无法在短期内就能建成的工业领域。德国任重而道远，毕竟在全球权力架构中，中国又将是乌克兰战争的最大赢家。"

暴力镇压 新闻审查 直至消除公众记忆

周日，数百名村镇银行的储户在中国河南省会郑州举行维权集会，要求官方对他们的存款为何不翼而飞做出解释。示威活动很快被不明身份者暴力驱散。柏林出版的《日报》就此写道：

"社交媒体上有关本次事件的贴文，几分钟内就遭到了审查机关的删除。早在今年6月，郑州本次示威行动就已经露出了端倪。当时，一些储户试图组织起来进行抗议。当他们当中的一些人抵达郑州火车站时，发现疫情时必须随身携带的健康码，已经突然间由绿转红。这就意味着，他们必须接受强制隔离。

地方政府最初宣称，这只是'技术故障'，但随着公众压力的不断增大，政府又改口承诺一定彻查本次丑闻。迄今为止，有五名官员因'滥用健康码'遭到惩处。

周日的示威事件再次显示，中国的基本问题并没有发生任何变化：国家权力利用对暴力的垄断，可以随心所欲、无视法律地对民众施暴，接下来审查机关再去删除对相关事件的记录，最终达到示威活动从公众记忆中消失的目的。"

观看视频 02:32 中国河南储户维权现场爆发冲突

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