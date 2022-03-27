德语媒体：欧洲必须做出抉择

（德国之声中文网）《时代》周报发表长篇分析文章指出，同欧洲不同的是，在美国，地缘政治的考量一直是都是政治讨论中的核心话题。美国前总统特朗普率先提出了同中国经济脱钩的构想，而民主党人拜登上台后，同中国脱钩的政策也丝毫没有发生变化。这篇题为《欧洲必须做出抉择》的文章写道：

"特朗普的继任者拜登也在执行着同中国脱钩的政策，尽管拜登在措辞方面要比特朗普缓和一些。这位民主党总统希望让流失海外的工作岗位回到美国本土。很多民主党的长年选民2016年将选票投给了特朗普，因为失业和收入降低令他们感到极度沮丧，这一点令拜登感受深刻。也正因为如此，拜登保留了当年特朗普对中国产品施加的惩罚性关税。去年出于反间谍等国家安全的考虑，拜登还下令将59家中国企业列入黑名单，禁止美国企业对上述公司进行投资。

但是，在脱钩成为美国政治现实的今天，欧洲大体上仍然将脱钩视作一个肮脏的字眼。尽管欧盟也在同中国渐行渐远，布鲁塞尔出资支持科技巨头因特尔在马格德堡设立芯片厂就是一个明显的例证。但几乎所有欧洲国家都不愿意同中国决裂也是事出有因的：中国不仅是欧洲企业和消费者出色的供货商，而且对许多欧洲企业来说，中国还是重要的客户。"

观看视频 02:00 遭西方制裁 俄罗斯命悬中国?

《时代》文章指出，偏偏在4月1日欧中峰会前夕，俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争使欧中关系变得更加复杂了。中国对俄罗斯或明或暗的支持，以及中国拒不谴责侵略行为的立场，是欧洲完全不能接受的，这有可能会加快欧洲疏远中国的步伐。文章最后写道：

"抛开能源供给不谈，俄罗斯经济对欧美的意义几乎可以忽略不计。但中国的情况则大不相同。也许正因为如此，欧盟仍在寄望于中国能够出面调解乌克兰战争。一名欧盟外交官在谈到四月一日的欧中峰会时表示：'从欧盟的角度而言，我们很清楚我们的利益所在，也会向中国表明立场。我们希望中国成为解决方案的一部分，去阻止乌克兰战争，而不是去阻挠解决方案的实施。'"

受新冠疫情影响，本周一开始，中国最大城市上海开始实施"分区封控"。《法兰克福汇报》认为，鉴于上海在中国经济以及全球供应链中的重要地位，此次停摆措施，将对全球经济造成难以预估的影响。该报题为《上海停摆威胁全球经济》的报道称：

"共有831家国际企业的地区总部设在上海，而中国国民生产总值的4%也来自上海，相当于武汉的经济总量的两倍半。2020年初，武汉也曾经历了历时数月的封城。上海及周边省份在中国经济总量中的占比更高达五分之一。驻上海德国商会表示，'突如其来的措施'令当地许多企业叫苦不迭，货物无法运出市区，更无法拜访客户。上海同全球供应链深度相连，因此全球供应链也将会受到强劲冲击。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。