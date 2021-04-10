德语媒体：欧洲应摆脱中俄寻求新伙伴

（德国之声中文网）《商报》本周发表了题为“欧洲不该将目光局限于中俄”的评论，开头写道: “欧洲没有哪项外交策略，比通过经济和睦促进中国和俄罗斯内部变革来的更罗曼蒂克。”

作者Moritz Koch指出，在中国和俄罗斯，无论是西方投资或是对国际组织的参与，都没有促使其推动改革进程，而且情况恰恰相反：俄罗斯在与乌克兰接壤的边界部署坦克、中国正试图摧毁香港民主，便是最好的证明。

“该是时候重新思考‘和睦促进转变’的思维，更确切地说：应该将此想法转移至新伙伴身上。转移至那些能通过与欧洲建立更紧密联系取得战略利益的国家。今时今日，‘和睦促转变’意味着多元化，意味着应该突破局限于中国及俄罗斯的战略思维。简而言之：通过交替变换促成革新。”

评论认为，德国外长马斯呼吁欧盟尽快与澳大利亚及新西兰缔结贸易协定，并与印尼和印度展开新谈判，皆是令人欣喜的发展。

“这些举措巩固了欧洲的印太平洋战略。它使人们认识到，欧洲在过去几十年中过于侧重中国市场。这导致了对中国的依赖，在地缘政治紧张时期，这样的关系变得危险，同时也妨碍了以价值为导向、以自尊为基础的外交政策。”

文章接着话锋一转，对德国总理默克尔的沉默做出批评。“联邦总理默克尔不敢公开指责北京对德国专家和政治家的任意制裁，这令人震惊，但毫不意外。总理府的沉默是迄今的亚洲政策导致的后果，也是政策失败的一种体现。”

“正如每个散户投资者学会的道理，不要将所有资金都投入同一支股票，欧盟也必须寻求新伙伴。当政策为经济打开了新市场，并向企业提供中国以外的增长前景，就能让欧洲摆脱这个自己操作出的陷阱。”

拜登更看重中俄

有意思的是，《明镜周刊》观察到美国总统拜登正将其外交政策关注重点转移至中国和俄罗斯。

《明镜周刊》在周三在题为“中国和俄罗斯现在对拜登更重要”的报道中写道，拜登打算在今年9月11日前撤出所有在阿富汗的美军，以及向俄罗斯总统普京提议举行峰会，双重举措发出了一个明确的信息：

“如同他的前任特朗普，拜登显然也认为继续在阿富汗进行军事活动对美国没有任何益处。此外：这名新上任的总统认为，世界大国美国应该集中精力对抗俄罗斯，当然还有中国。对他而言，这两个国家是未来最重要的挑战和威胁。”

作者指出，俄罗斯和中国如今更重要。“自数周前开始，美国在亚洲最大的对手中国一直在测试美国新政府对于维护其在太平洋势力的决心。没有人认为这会立即导致军事冲突。但若想遏制中国整体的影响力，美国就不能在这个地区退缩。”

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