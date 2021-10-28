德语媒体：欧洲应当自己花钱开展中国研究

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》以"欧洲大学需要中国知识，但是不需要孔子学院"为题，刊发评论指出，作为文化传播者的孔子学院有权继续在欧洲开展活动，但是民主国家的高校应该和其脱离关系。

"对于欧洲的大学而言，孔子学院的好处是显而易见的：只需要花很少的钱就能开设相关的语言和文化课程。这是因为大部分的课程费用都来自一个中国基金会。长期以来，这个模式都运作得很好，直到中国政府开始干预孔子学院的课程内容、并且为公众所知。"

"欧洲亟需更多的'中国能力'，包括会说中文的人、研究中国的人、曾经在中国生活过的人。但是构建这种能力的过程，必须不依赖于中国政府。为此，高校以及纳税人必须愿意为此投入更多资金。孔子学院不能被当作是低成本开设汉学系或者东亚问题研究所的手段，尽管人们常常这样认为。"

"目前的情况可谓是双输：欧洲大学陷入了百口难辨的境地，他们将信誉出借给了一个严格限制学术自由、言论自由的国家的派出机构。而对于中国而言，其派出机构如今也背负了'政府喉舌'的恶名，因此也无法如愿施展'软实力'。阻止开展有关习近平的讲座，对于中国而言就是一个乌龙。所有多年来一直致力于在孔子学院内开展公开辩论的人、致力于搭建跨文化桥梁的人，都仿佛被扇了一记耳光。而那些长期以来指责孔子学院充当中国政府宣传工具的人，其质疑则得到了证实。"

"显然，中国政府想在世界各地都不惜一切代价地贯彻自己的红线。这种笨拙的外交，不仅仅伤害中国企业，也会伤害海外华人。人们会更加强烈地认为，中国政府掌控着一切，能够随时介入。比如：TikTok的用户数据会不会流向中国？在西方国家工作的华人学者会不会是一个间谍？空穴来风、无法证实的狐疑，将会越来越多。"

"不管北京如何试图让人们认为孔子学院是独立于政府的，孔子学院永远不会真正独立。其实，孔子学院也不必独立于政府运作。一个国家在境外促进其语言文化的传播、弘扬其世界观和价值观，这是合理的。德国也有歌德学院，法国也有法国文化协会，英国则有英国文化协会，但是这些机构在海外一半都是租用私人空间，而不是挂靠在当地的大学。比如，北京的歌德学院就分别在科技园区以及艺术家聚居区设立用两处机构。"

"所以，解决方案很简单：西方大学必须切断和孔子学院的联系，从而确保其科研和教学的独立性。汉堡大学就在2020年停止了和孔子学院的合作关系。现在，汉堡的孔子学院自己另外租用了场地。"

汉诺威大学的孔子学院开设于2017年

《汉诺威汇报》以"汉诺威大学必须采取行动"为题，刊发短评指出，光是指责中国方面是不够的，德国高校也必须有所动作来回应中国方面的粗暴干涉。

"诚然，由于紧密的经贸关联等因素，德国必须和中国保持对话。但是不能不惜一切代价，尤其是言论自由的代价。孔子学院在德国通常是和当地高校合作运营，这本应确保公开的交流。如果公开交流不再可能，德国高校就应该撤出合作。汉诺威大学没能及时做出适当的回应，这说明他们仍然没有认识的问题的严重性。"

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