德语媒体:欧洲应学美国 更警惕“中国制造”

面对步步紧逼的中国产电动汽车，欧洲需要怎样的战略？《南德意志报》呼吁欧盟各国不要相互阻挠，而应当支持布鲁塞尔的降低对华依赖之措施。《每日镜报》则撰文分析了德国军队可以在印太地区扮演怎样的角色。

（德国之声中文网）慕尼黑出版的《南德意志报》以“欧洲必须要制订自己的稳健产业政策 ”为题，刊发评论指出，美国已经未雨绸缪地禁止智能联网汽车使用中国产的组件以及软件，欧洲也应当尽快制订整体战略，避免陷入对华依赖、避免遭到中国产品的倾销。

“毕竟，除了特斯拉之外，美国车企已经放弃了中国市场，所以北京方面几乎没有什么报复的潜力。但在欧洲、尤其在德国，情况则迥然不同：大众、奔驰、宝马都仰仗于中国市场。这些德国车企现在纷纷发出盈利预警、甚至表示可能要关闭本土工厂，也多少是因为其燃油汽车在中国市场的销售不再顺利。为了能够跟上中国电动汽车竞争对手的步伐，德国车企也依赖于中国当地的合作伙伴。所以，北京对德国的潜在报复威胁相比对美国要大得多。中国厂商还在欧洲投资数十亿新建电池工厂以及汽车工厂。要是突然将中国产品拒之门外，欧洲人将比美国人付出高得多的代价。”

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“但是，经验表明，美国人并不会仅仅满足于在本国市场设限。就像针对华为那样，华盛顿还会对盟友施压，要求后者也采取类似措施。若是霸凌成性的特朗普再次入主白宫，这种情况还会更加突出。与此同时，中国媒体也报道说，北京已经指示本国厂商在挺进欧洲市场时尽量避免向当地企业转让技术，换而言之，让欧盟像在太阳能领域那样也在电动汽车领域依赖中国。”

“对于欧盟而言，这意味着必须要制订稳健的产业政策、并且避免忽视自身安全利益。布鲁塞尔早已开始制订政治战略来降低依赖，并且为芯片、电池等战略产业的自主产能提供补贴，还启动了反倾销调查。现在，各成员国、尤其是德国政府也应该积极支持欧盟的战略，而不是各自为政、相互阻挠。”

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柏林出版的《每日镜报》以“中国的挺进 - 德国的安全利益是否也要在印太地区被保卫？ ”为题，刊发了由德国国际与区域问题研究院(GIGA)亚洲所所长科尔纳(Patrick Köllner)撰写的客席评论。作者分析指出，面对越发咄咄逼人的中国，德国海军在印太地区的角色依然不明朗。

“关于德国联邦国防军在印太地区的行动，迄今为止只有很少的公开讨论。批评者认为，向那里派遣德国军舰无异于搞炮舰外交，有遗忘历史之嫌；支持者则认为，欧洲以及大西洋地区的安全其实是和印太地区的安全密不可分的，面对受威胁的‘基于规则之国际秩序’，德国必须和日本、澳大利亚、印度等盟友团结一致表明立场。”

“当然，德军派遣一两艘军舰并不能改变该地区的力量对比。但是，在这个动荡的年代，这一举动至少能够向中国以及盟友发出一个明确的讯号。换而言之：具有重要意义的象征性政治。”

“鉴于德国军力有限，还有一个问题必须得到讨论：投放到印太地区的军力，难道不应该投入到德国周边具有更加迫切需求的地区吗？要想真正探讨这样的话题，必须要有相应的公共讨论。然而，就目前而言，这样的公共辩论并不存在。”

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