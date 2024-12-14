德语媒体:欧洲工业界靠什么和中国人竞争?

《经济周刊》的一篇评论指出，欧洲人试图效仿中国的“以技术换市场”政策来强迫中国企业与欧洲分享电动汽车技术，但这样的作法很难成功。《法兰克福汇报》则警告说，面对中国竞争者，德国机械制造行业没法再笃信“高品质配得上高价格”。

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以“中国风险 ”为题，刊发评论指出，尽管德国机械制造行业对未来感到乐观、希望能够得益于当前许多工厂从中国回迁西方国家的进程，但是来自中国的竞争对手绝不容小觑。

“三分之二的德国机械制造企业表示，要扩大美国业务----如果还没有美国业务，那么就开设美国业务。然而，对于这个行业的福祉而言，更具决定性的因素可能在另外一边：中国机械制造厂商会对德国企业的领先地位构成多大的挑战？相比宏观经济疲软、投资不足等因素，来自中国的风险对这个行业有着更大的影响。中国为自己设立了在机械制造领域也主宰全球市场的目标，这已经在打击德国同行的自尊心。几十年来，德国机械制造行业一直深信高品质就配得上高价格。但是，相比以往不受中国竞争者威胁的年代，德国人如今已经不再能频频自信地说出这句话了。而且，中国竞争对手在挺进全球市场时还往往获得慷慨的国家支持。德国机械设备制造业联合会VDMA在一份报告中指出，中国企业凭借高额政府补贴以难以置信的低价销售产品。”

“在这个艰难的时刻，光靠敦促遵守WTO规则、引起欧洲政界关注是远远不够的。德国机械制造行业必须努力推动对自身有利的事情，比如降低中国业务风险，比如开拓中国以外的市场。在这几个方面，德国机械制造行业还有足够的功课要做。”

宁德时代在德国图林根州的电池工厂已经在2023年投产 图像来源: Michael Reichel/dpa/picture alliance

杜塞尔多夫出版的德国《经济周刊》以“现在去学习中国，并非好主意 ”为题，刊发评论指出，如今欧洲有不少声音在呼吁效法几十年前的中国人，强迫中国的电动汽车、电池厂商“以技术换市场”。作者认为，这不过是欧洲人在本土电池厂商Northvolt濒临失败时的绝望举动，但其实中国汽车产业的反超并没有依靠当年饱受争议的“以技术换市场”政策。

“1979年出台的强制合资规定，遵循的就是邓小平的‘不管黑猫白猫，抓得住老鼠就是好猫’之逻辑。从中国角度而言，强制合资规定在当时是明智的，北京想要避免成为跨国企业的中转站、避免被西方企业利用低工资短期内拉动经济增长、长期却损害本土工业。当时的中国想要长期、可持续的经济发展。”

“随之而来的就是强制技术转让，也就是以技术换市场。德国汽车厂商首当其冲。德国大众被迫和国企上汽集团联姻，宝马则是和华晨，奥迪则与一汽集团合资。中国2001年加入了世贸组织，该组织并不允许强制技术转让行为，不过北京却强调会逐步废除此类强制措施。他们背后的想法很可能是：不久后，中国自己就能制造出具有竞争力的汽车。”

文章接着指出，德国汽车当年有着一个庞大的供应商体系，如今的中国电动车行业也主宰了印尼的镍冶炼工厂、刚果的钴矿开采基地。现在，以比亚迪、宁德时代为代表的中国企业也像当年的大众、宝马一样到欧洲来建厂、分享技术、创造就业。作者认为，在这一背景下，欧盟推行“以技术换市场”不会有太大收益，因为中国企业的优势在于可扩展性以及对产业链的控制力，而不局限于技术本身。作者随后抛出一个问题：“有没有一条不依靠封闭、强制的途径，也能促进创新与自由竞争？”

“另外，我们还要问：中国人当年自己从强制合资规定中获得了哪些收益？在大约40年的时间里，中国人其实从来没有成功地制造出具有竞争力的燃油汽车，许多人都在猜测其中原因：也许是专制体制遏制了创新？也许是参与合资的中国国资企业躺在舒适圈里不思进取？可以肯定的是，燃油汽车时代德国南部蓬勃发展的高度复杂、有序增长的中小型供应商网络是无法简单复制的。最终让中国取得行业主导地位的，是比亚迪这样的私营创新企业，以及一项全新的技术。”

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