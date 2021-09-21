德语媒体:欧洲各国相互较劲 却忘了真正对手

(德国之声中文网) 德国《时代周报》以"新丝绸之路上的最后一次出港"为题，分析了中远集团入股汉堡港"福地"(Tollerort)码头的交易。作者认为，德国政界、商界许多人士纷纷为交易欢呼，这种行为实在是短视。

文章注意到，汉堡政界以及汉堡港当局力推这笔交易，是因为担心邻近的荷兰鹿特丹港、比利时安特卫普港、波兰格但斯克港会抢走利润丰厚的欧中航线；而现在中远入股，汉堡港则向中方发出了一个重要信号：愿意进一步扩大德中贸易规模。

"但是，这家中国国资的海运公司最关心的绝非经济问题。这笔交易是一个精心算计的计划的一部分。中远集团及其关联企业已经入股了14个欧洲港口，包括鹿特丹、安特卫普以及法国勒阿弗尔、西班牙毕尔巴鄂。汉堡只不过是又一块拼图。全球最大的50个集装箱码头中，中资企业已经对其中的2/3具备直接影响力。"

作者接着指出，在习近平力推"一带一路"、中国凭借经济扩张拓展其全面地缘战略影响力的野心越来越明显的背景下，中国国有企业对外国港口的影响力就尤其引人担心。而且，中远这样的国资海运企业，还或明或暗地受益于中国政府的各类补贴政策以及中欧市场的不对等开放，因此在面对欧洲竞争对手时能获得不正当优势。

"令人惊讶的是，在汉堡，这些担忧丝毫没有影响这笔交易。汉堡港当局以及汉堡州政府都想尽快完成这笔交易，因为中远入股能够让汉堡港在面对临近港口的竞争中获得更多的稳定性。汉堡方面也坚信，德国联邦政府会审批通过这笔交易。首先考虑自己，这可是汉堡的传统。一直以来，汉堡的这种传统很有效，在安特卫普、鹿特丹也同样如此。在欧洲，每一个港口都首先考虑自己。"

"这就导致了中国在欧洲的每一个步骤，单独看起来都毫无问题。然而，从总体来看，中国的政策将对欧洲经济构成威胁，欧洲的工业协会、中国问题专家也愈发激烈地警告这一点。他们呼吁欧盟抵御不正当竞争行为，并且更加严格地审核交易。必要时----比如竞争环境不能变得更公平时----限制中资企业进入欧洲市场。"

"所以，汉堡港和中远集团的交易不应成为过早庆祝的理由，而是应当促使德国和其他欧洲航运大国尽快制订共同战略，从而能够制衡中国。毕竟，这事关欧洲将来的经济繁荣。"

瑞士《联邦报》以"习近平的承诺没多大价值"为题，刊发评论指出，北京虽然做出了不再新建境外煤电项目的承诺，但是真正的减排挑战还是在中国国内。

"为了'人与自然相和谐'，习近平许诺今后不再新建境外煤电厂，而是将为发展中国家提供绿色能源、清洁能源方面的协助。中国早该迈出这一步了，现在的宣示也确实能够改变(许多国家的)发展路径：还想新建煤电厂的国家，今后将找不到任何援助，不论是欧洲、美国、各类开发银行，还是不久前做出类似宣示的日本、韩国，都不再为煤电项目投资。煤炭越来越成为过气的能源模式。"

"然而，中国的宣示也显得有些廉价。习近平的演讲并没有明确提及中国国内到底要怎样实现'人与自然相和谐'。几乎所有的工业大国都公布了气候保护规划，一些新兴国家也有类似的举措。但是作为全球最大温室气体排放者的中国，却还只是模糊地表示，其碳排放的峰值在'2030年前'达到。至于中国具体会为这个目标付出怎样的努力，则并未明确。习近平现在就停止境外煤电项目做出了宣示，但是这依然不能掩盖上述目标的模糊。中国将来不再向境外输出破坏气候的技术，这固然是好事，但是最为关键的还是中国自己国内的'人与自然相和谐'。"

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