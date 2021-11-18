德语媒体：欧洲减少对中国的依赖性势在必行

（德国之声中文网）德国《时代周报》发表评论文章《危险的依赖性》（Gefährliche Abhängigkeit）。文章指出，能源转型需要用到稀土。欧洲对稀土的需求正在增加，但是供应却几乎全部来自中国公司。"这种情况需要做出改变"。

文章写道："历史上的强权时代，扩张主义国家往往通过海军征服他国领土。而这些国家需要具备优质的钢铁生产来确保军队战无不胜。当今习近平领导下的中国更乐于通过经济渗透和榨取其他国家来扩大自己的领域。而且现在中国使用的权杖不再是钢铁，而是稀土和其它关键原材料，通过对这些原材料的垄断使得欧洲处于危险的依赖地位。"

中国企业掌握了全球超过70%的稀土生产，以及超过90%的加工。欧洲对稀土98%的需求由中国稀土生产加工企业来满足。

文章指出，"随着欧洲对稀土需求的急剧增加，减少对中国的依赖性势在必行。必须减少稀土和关键原材料的进口，同时还应加速开采和加工欧洲本地矿藏。欧洲的绿色未来取决于它，欧洲的地缘政治独立性也取决于它。"

文章写道："不只是欧洲，美国、澳大利亚、加拿大、日本和韩国对于转向非中国供应链的需求都在增长。这背后是实现地缘经济独立性的急切渴望，避免被卷入地缘政治的车轮下--中华帝国咄咄逼人的车轮。"

谁在忍受中国防疫"零容忍"政策的苦果

《南德意志报》发表的一篇题为《中国陷入自己的新冠陷阱》（China steckt fest in der eigenen Covid-Falle）的文章指出，当东南亚国家开始小心翼翼地开放边境并且使用西方疫苗补种之时，中国却仍在固守最大尺度的隔离路线。"其后果不仅对中国而言会是极其严重的"。

东南亚国家同样也不得不忍受中国"零容忍"政策的负面影响。文章写道："现在中国游客虽然可以去泰国度假，但是回国后他们必须接受至少为期两周的隔离检疫。所以最终的结果是没有人去泰国。"

文章写道："泰国证实中国科兴和国药的疫苗效力太弱后，现在正在使用西方疫苗重新接种。 作为疫苗政策的一部分，北京方面向包括巴基斯坦在内的很多国家赠送了疫苗。 但现在，不少亚洲国家使用外国捐赠的阿斯利康、辉瑞或摩德纳疫苗来补打加强针，中国赠送疫苗的行动似乎也结束了。……多数政治观察人士怀疑，北京不会允许在自己的国家使用西方疫苗作为加强针，而是宁愿再闭国一两年。"

文章引述泰国朱拉隆功大学安全与国际问题研究所主任、政治学教授蒂提南·蓬苏迪拉克（Thitinan Pongsudhirak）的看法认为："中国可以继续关闭边境，因为它拥有巨大的国内市场，而且现在得到了内循环经济战略的支持。"他说："这里涉及的不是卫生政策对错的问题，而是一个有关国家声誉的问题。"

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