 德语媒体：欧洲，准备好与中国角力了吗？ | 媒体看中国 | DW | 30.03.2021

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德语媒体：欧洲，准备好与中国角力了吗？

欧盟就新疆问题制裁中国，中国随即反制依旧是德媒关注的焦点。《法兰克福汇报》指出，这已不仅仅是人权问题，美国正在试图遏制在亚洲的新对手。欧洲要不要加入其中？《焦点》杂志则聚焦了世卫组织赴中国调查新冠病毒起源的调查报告。

Mögliche Handelsbeschränkungen der EU für Importe aus China

上个星期，欧盟因中国侵犯人权而对中国实施制裁，北京也发动了制裁反击。

（德国之声中文网）“上个礼拜西方和中国之间的摩擦，远远超出了新疆人权问题。欧盟，美国，英国和加拿大一致制裁中国，是西方旧势力并肩针对亚洲新势力的协调行动。澳大利亚和新西兰发声明表达支持，使这个联盟扩展到备受关注的印太地区。这种规模已经很久没有出现过了。”《法兰克福汇报》本周一（3月29日）发表的一篇评论开头这样写道。

实质上，制裁主要是象征性意义。布鲁塞尔或华盛顿都不会幻想，如果不允许四名中国官员进入欧洲或冻结他们资产（他们大概在欧洲也没有资产），维吾尔人的处境会有根本性的改变。

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外界关注欧中投资协议是否会受到双边相互制裁影响，欧盟取消23日相关讨论以回应制裁。而在欧盟共同行动后，德国各界的立场也更明显。

美国、英国、加拿大以及欧盟周一首次针对中国在新疆迫害维吾尔人的行为，实施联合性制裁。澳大利亚和新西兰发表声明表达支持。北京第一时间公布制裁欧盟官员和机构。双方频频召见对方大使，对抗意味明显升级。

中国立即进行了反击，值得注意的是，中国采取的反制措施比欧洲的制裁措施更广泛。用一句外交术语来说，这意味着，北京已准备好事件的升级：“布鲁塞尔的一些人将此解读为一种成功，类似于击对要害’。但中方的反应也可以理解为，中国把这件事看成是一个原则问题，要告诉欧盟，北京不会容忍任何来自海外的批评。”

作者Nikolas Busse指出，在新疆人权问题上的制裁，问题的核心是一场战略斗争，这场斗争正在蔓延到整个世界政治。经过多年的发展，中国觉得自己有足够的实力与西方抗衡：“很明显，中国不仅要在经济和军事上，现在也要在文化和政治上挑战西方：一场专制统治与自由民主国家的较量。”

有人称此为“新冷战”，作者认为，这种比较在某种程度上存在误导性：“西方和前苏联之间在人权上也存在纠纷，但那是两个相对封闭的经济集团之间的矛盾，两国少有贸易关系。相比之下，目前中国和西方之间的权力斗争发生在全球化时代，经济领域紧密相连。中国、欧盟和美国互为最大贸易伙伴。这就产生了依赖性和脆弱性。”

题目为“准备好与中国角力了吗？"（Bereit für ein Ringen mit China?）的文章写道，美国已经决定了它在这场冲突中的立场。旧的世界强国要遏制新世界强国的崛起，防止中国追赶上来。那么欧盟呢？作者写道：“出口是德国经济强劲的最主要支柱；和美国出口相比，德国出口经济占比非常大。联邦政府支持欧盟最近与北京达成的投资协议不是没有道理的。另一方面，我们对美国的出口仍然多于对中国的出口，最重要的是我们的安全取决于大西洋联盟。”

文章写道，从北京的愤怒反应可以看出，欧盟对华制裁将付出代价，而与新的贸易战可能带来的后果相比，这个代价不值一提，更不用说在台湾问题上或在南海的军事对抗了。 德国今年夏天将向亚洲派遣一艘护卫舰, 德国是否也会站在美国一边？作者表示：“就像俄罗斯、美国和北溪二号一样，一人不可坐两椅。我们是否已经为这样的决定做好了准备？”。

《焦点》（Focus）杂志则聚焦了世卫组织赴中国调查新冠病毒起源的调查报告：“新冠病毒Sars-CoV-2很可能是蝙蝠通过一种作为 "中间宿主 "的动物传染给人类的，但通过冷冻肉链传播也是 „有可能的“：世卫组织的结论并不出人意料，也相当模糊。难道专家们就不能发现更多的问题吗？” 题目为“新冠病毒从何而来？世卫组织报告后仍有令人不快的问题未解。”（Woher kommt das Coronavirus? Nach dem WHO-Bericht bleiben unangenehme Fragen）

文章援引日内瓦外交界人士表示，世卫组织将武汉考察团的筹备工作完全交给中国，调查使命的框架条件也是事后才予以审核的。几乎没有世卫组织成员对本次调查使命提出批评。

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世卫查访湖北疾控中心 记者报导受阻

文章写道，自新冠疫情爆发后，中国与世卫组织的关系就一直备受关注。批评人士怀疑，由于中国从中阻挠，一些紧急的问题依旧不会得到解答。

欧洲联盟驻日内瓦联合国大使沃尔特‧史蒂文斯（Walter Stevens）毫不客气地说，当中国 "面临压力 „的时候，并不能让外界更容易找到答案：“他们并不总是让生活变得简单。”

文章写道参与武汉之行的荷兰病毒学家玛丽安·库普曼斯（Marion Koopmans）建议，在每次爆发新疫情后，应该自动启动此类任务，以避免未来的争议：“如果我们想摆脱事情的敏感度，就把它变成一个常规，让它成为标准。“

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点 

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