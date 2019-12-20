 德语媒体：欧洲优先！ | 媒体看中国 | DW | 04.01.2020

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德语媒体：欧洲优先！

《明镜周刊》指出，中美两国的贸易战和科技战短期内不会告终，欧盟应该利用机会从中获益。《世界报》则关注中国军方人员来到德国大学从事研究的现象。

Peking Staatsbesuch Trump in China (picture-alliance/dpa/A. Wong)

（德国之声中文网）德国《明镜周刊》在一篇题为"欧洲优先"（Europe First!）的评论中写道，中美之间的敌对关系将会在未来十年内持续。欧洲应该借机从中获益。

"新时代的迹象不难被察觉。数年来全球贸易的增长速度落后于经济发展。为了对抗气候变迁，许多货物通过船运或空运的远程运输费用提高。美国和中国陷入了关税和技术战，若没有一名民主党人入主白宫，这场争端的结束遥遥无期。"

评论指出，中美两个经济强国都想拉拢欧洲，但欧盟政府必须坚守立场。"他们不能投入美国总统的怀抱，因为他认为欧洲汽车是国家安全隐患，将欧盟视为历史错误。同样也不能忽视的是，北京的经商模式绝大部分是建立在间谍活动和国家调控的经济上。"

"正确的欧盟战略应该是'等距离'。在'欧洲优先'的口号下，欧盟政府应对美国和中国保持相同距离，并试图利用两大强权的对立取得优势。就像柔道选手借力使力般。北京对美国实施关税? 如果欧洲货物会因此更便宜就太好了。美国有意禁止中国IT技术？那么就能与美国当局谈谈是否愿意从欧洲采购更多电器。美国退出世界贸易组织？那好，那么该组织将成为欧洲与全球贸易的仲裁机构。"

"在金融市场上，欧洲被认为是落后于数字革命的工业博物馆。如果正确看待情况，如今这两个创新驱动者中国和美国可能为欧盟注入新活力。欧洲只需要敢于对竞争力、创新、市场规模这些老问题给出新答案。"

Peking Parade 70 Jahre Volksrepublik China (picture-alliance/AP Photo/A. Wong)

《世界报》则发表题为"当客座教授是中国将领"（Wenn der Gastprofessor chinesischer Generalmajor ist）的文章指出，德国大学与来自中国的学者合作，却经常不知道对方可能拥有军方背景。专家警告，德国的研究机构可能遭受利用。

世界报在文中举例称，曾有中国人民解放军的工程科学家到德国从事研究并发表学术文章，但德国大学却对其军方背景知之甚少。该报引述澳洲智库"澳大利亚战略研究所"（ASPI）指出，这并非单一个案。ASPI的相关报告撰写人约斯克（Alex Joske）表示："德国大学与解放军之间的研究合作程度是全球之最。"文章引述约斯克写道："这涉及广泛的'双重用途'研究领域-即所有可用于和平与军事目的的技术：导航系统、激光、雷达和飞行控制系统。约斯克认为德国立法者必须改变规则：大学不能与从事此类研究的中国军事研究人员建立伙伴关系。世界各国政府可以投入更多心力，确保与中国的合作'不会助长对人权的侵犯或危害国家安全'。"

该报引述汉堡大学和平研究和安全政策学院的诺伊内克（Götz Neuneck)表示："'弄清楚研究的目的以及合作对象是研究本身的任务。'基础研究也可以用于军事目的。中国几乎不存在透明度。在全球化的世界中，这是不能被接受的。中国以政治目的参与学术，却对此缄口不言。'这是非常有问题的。'"

德国墨卡托中国研究中心负责人彭轲（Frank Pieke）警告，四年前开始，中国的研究合作就充满战略考量。他指出："我们都应该对此保持警惕。这长期影响到我们的军事安全。"《世界报》引述彭轲写道："在德国有时根本没有任何管控。'所以我们需要良好的程序，我们需要准则，我们需要透明度。'大学和当局必须紧密合作，否则就意味着失败。"彭轲总结道："一种可行的办法是立法规范，要求研究人员充分交代自己所属的单位，若有欺骗的情况将受到严厉惩罚。"

摘编自其它媒体内容，不代表德国之声的立场或观点。

 

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