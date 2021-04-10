德语媒体：欧洲企业的中国风险

（德国之声中文网）“2021年春季可以看作是欧盟和中国关系的转折点。这是1989年天安门事件以来，欧盟首次就人权问题制裁中国。” 《商报》本周一（4月12日）发表的一篇文章开头这样写道。欧盟采取制裁后，中国立即以两倍的制裁进行报复：“仿佛这种对抗还不够，中共策划了一场针对西方公司的全面拉锯战，这些企业都宣布不会购买新疆棉。（北京）的明确信息：“如果你不站在我这方，就是在针对我们。“

作者Dana Heide指出，北京对欧洲新的强硬态度，使得欧洲企业面临着不可估量的政治风险。与此同时，北京高层比以往任何时候都更加坚定地认为，在中国发生的一切事情都是内政，即使涉及违反国际法或侵犯人权，中国领导人比以往任何时候都更为自信。历经七年艰难谈判的《欧中投资协议》也前景未卜: “外交官和商界人士都很疑惑：中国政府是否认为欧盟会一再忍气吞声？难道不明白欧洲议会可能不会批准《欧中投资协议》吗？还是说，北京也许根本就全然不在乎？”

题目为“中国风险对企业来说愈发难以估量”（Das China-Risiko wird für Unternehmen immer unkalkulierbarer）的文章指出，对在华国际企业来说，下一个不可估量的风险已在眼前：北京2022年冬奥会。“如果有一个赞助商不小心说错话，惹北京不高兴怎么办？在最坏的情况下，公司已经支付了数百万美元的赞助协议，但最终却在中国电视上商标却被打上马赛克。或者，如果美国真的决定抵制冬奥会怎么办？ 所有这些事态发展的结果是什么？时代已经变了。尽管中国的增长速度很诱人，但中国不再是一个可以既能利润丰厚，而风险相对可控的市场。”

作者认为，投资者和企业们必须适应这一新的现实。他们必须思考，是否要将在三分之一以上的销售额放在这个越来越难以预测的市场上：“他们也必须反思，是否要依赖一个未来会越来越要求外国公司表忠心的一个政府。”

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 MERICS：继续使命 不忘初心 有四家机构上了中方制裁名单，分别是欧盟理事会政治与安全委员会、欧洲议会人权分委会、丹麦民主联盟基金会和德国墨卡托中国研究中心。其中墨卡托中国研究中心（MERICS）作为一家智库，尤其受关注。中国官媒《环球时报》总编胡锡进发文称，切断该机构与中国的联系，“意味着该研究中心的调研渠道难以为继，影响力将受沉重打击”。该德国智库发声明回应称，对中方决定感到非常遗憾，同时拒绝这些指控。“作为一家独立研究机构，我们致力于增进对于中国更好、更多元的了解。我们将继续通过提供基于事实的分析来追求这一使命，即使在困难时期也以创造交流和对话的机会为目标”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 彼蒂科菲尔：中国会搬起石头砸自己的脚 遭到中方制裁的欧方人员还包括8名政界人士和2名学者。首当其冲的是来自德国绿党的欧洲议会议员彼蒂科菲尔（Reinhard Bütikofer）。他也是欧洲议会对华关系小组的负责人，曾多次在新疆、香港等问题上对北京提出严厉指控。在得知自己受中方制裁后，彼蒂科菲尔称中方的制裁“荒谬”，指中国如今试图在海外压制言论自由、恐吓批评者，“但这只会适得其反，用中国的谚语说就是搬起石头砸自己的脚”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 盖勒：不会放弃倡导民主和人权 盖勒（Michael Gahler）是另一名受到中方制裁的德国籍欧洲议会议员，这位基民盟人士也是欧洲人民党议会党团安全政策发言人。在得知自己受到中方制裁后，盖勒发声明称，表示这会让欧盟与中国的对话变得更艰难，这令人非常遗憾。“无论如何，我不会放弃倡导人权与民主。此外，我也怀疑，我作为欧洲议会友台小组主席的身份，在北京的（制裁）决定中也起了一定作用“。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 格鲁克斯曼：制裁是荣誉勋章 受到中方制裁的还有来自法国的社民党籍欧洲议会议员格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann），他也是欧洲议会外交事务委员会以及欧洲议会人权分委会的成员，而后者作为机构同样出现在这次的中方制裁名单上。在中方宣布制裁后，格鲁克斯曼在推特上说，这些制裁是他的“荣誉勋章”，他还会继续抗争！

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 欧洲议会：中方制裁“不可接受” 除了上述三人外，受到制裁的欧洲议会议员还包括来自匈牙利的库楚克（Ilhan Kyuchyuk）、斯洛伐克议员莱克斯曼（Miriam Lexmann）。另外，荷兰议会议员舍尔茨玛（Sjoerd Wiemer Sjoerdsma）、比利时议会议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）以及立陶宛议会议员萨卡利埃内（Dovile Sakaliene）也在制裁名单上。欧盟外交政策负责人博雷尔（图）和欧洲议会主席萨索利 (David Sassoli)已经表态支持这些议员，称中方此举“令人不可接受”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 危及欧中投资协议？ 比利时绿党籍议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）在得知自己受制裁后，发推特表示会继续捍卫民主和人权。他还转发了比利时外交部长强烈谴责中方制裁的声明，以及另外一位来自比利时的欧洲议会议员维霍夫斯塔（Guy Verhofstadt）的推特，其中称中方的制裁“终结了欧中投资协议”。欧洲议会原定于3月23日审议欧中投资协议，该计划因最新发展而被临时取消。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 郑国恩：望德国也像法国一样强硬表态 中方制裁名单上除了五位欧洲议会议员、三位欧盟国家议员外，还包含两名学者，分别是德国研究新疆问题的学者郑国恩（Adrian Zenz）和瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）。对于中方制裁，郑国恩（图）在推特上表示，希望柏林也能够为受到制裁的德国政治家、学者和智库发声，强调法国政府发出了措辞严厉的声明，谴责中方所作所为。目前，法国和荷兰已经召见了驻该国的中国大使。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 欧洲权威学者集体声援 瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）是瑞典国际问题研究所中国中心的负责人。瑞典国际问题研究所3月23日对中国制裁其学者叶必扬的做法表示谴责。3月25日，该研究所刊登了欧洲30多家国际事务研究所所长的联署声明，表达在目前“困难时期，将学术研究人员和民间机构拉入当前的紧张情势而深感遗憾”，“将站在我们同事的一边”，对这次被中方制裁的人员和机构进行声援。叶必扬本人在推特上转发了相关消息。他也表示现在研究中国问题的难度越来越大，这令人遗憾。



《南德意志报》的一篇评论则把目光转向南中国海：“中国是一个日益强大的军事强国，像菲律宾这样的贫穷国家根本无力对抗。若南海因岛礁或捕鱼而导致紧张局势进一步升级，马尼拉如果没有美国的援助，根本无力遏制咄咄逼人的邻国。”

题目为“中国要的是权力”（China will die Macht）的文章指出，正因如此，尽管可能并不喜欢美国，菲律宾总统杜特尔特也会选择向华盛顿靠拢：“两国不顾新冠疫情举行的联合军演，可能是迈向和谐关系的第一步。”

同时，中国也不可能愿意做出重大妥协：“这个亚洲超级大国通过建造人工岛来制造事实。北京常常违反国际海洋法，向邻国挑衅。”对海牙仲裁始终置之不理。中国正在一步步向前进，想成为后院的掌权者：“美国或许可以通过派遣军舰暂缓局面，但华盛顿将无力扭转乾坤。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。