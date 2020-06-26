 德语媒体：欧洲企业对香港国安法的忧虑 | 媒体看中国 | DW | 27.06.2020

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德语媒体：欧洲企业对香港国安法的忧虑

《商报》提及欧洲商界对香港国安法的一些忧虑：如果一位企业家发表了批评性的分析，是否违反了国安法？国际企业员工是否也会受到涉及？

Hong Kong, Blick vom Hotel The Excelsior auf das Verkehrsknotenpunkt... (picture-alliance/dpa/D.-D. Mann)

（德国之声中文网）《商报》题为"北京伸向香港"（Pekings Griff nach Hongkong）的文章写道，北京在香港加大施压，欧洲企业也感受到了。

文章写道，香港过去长期是国际经济的天堂，但如今批评者担心，香港的司法独立以及新闻和言论自由权受到国安法的威胁。

"法律专家对于香港的国安法特别有两点忧虑。根据官方新华社的概述，该法内容之一包括在香港设立一个国家安全办公室，收集情报，处理针对国家安全的犯罪行为。这具体包括什么，没有详说。"

"香港律师协会警告说，这将会制造出一个并行的司法追究体系，而该体系的一部分--内地安全机构的办公室--可能并不像香港的司法机构那样受到通常的法律约束和问责。"

"此外，这还意味着，所有其它法律--其中包括言论自由权、集会和新闻自由权--都将低于国安法。那么，如果一家企业发表了一份批评性的分析，这是否已经算是违反了国安法呢？"

文章写道："经济届人士观察到，过去一些年来，香港的情况愈加糟糕。'自现国家主席习近平就任以来，（香港）显现出与中国内地的相似化，步子时大时小'，德国在香港商会主席尼德马克（Wolfgang Niedermark）向《商报》说道。'我们意识到这整个的侵蚀过程。我们担忧'一国两制'的长期稳定'，尼德马克说道。"

文章写道："北京和香港的政府代表屡次强调，企业界不必为国安法担心。但外交官和外国经济界代表并不信服。'要看该法如何落实'，商会主席尼德马克说。他说，尽管北京表示只会涉及'极端分子'，'但经济界感到不安，几年后是否国际企业的员工也会被涉及'。外交官和经济界代表也不断向各国政府表达了这一忧虑。"

IAEA-Flagge (AFP/J. Klamar)

联合国宪章签署75周年之际，《新苏黎世报》题为"谁削弱联合国，就加强了中国"（Wer die Uno schwächt, macht China stärker）的文章写道，尽管联合国的确存在低效、重要性缺失等问题，美国总统特朗普视之为无用的花销，但在灭绝天花、难民救援、儿童权益、记录侵犯人权方面，仍取得成功。此外，该机构也在形式上"迫使"各国代表见面和对话。

75年前签署的联合国宪章中写道，要在"尊重所有人的人权和基本自由权"之下解决国际问题，这是联合国所应代表的原则与价值。文章写道："联合国必须进行某种改革，这毋庸置疑。北京认识到这一点，并大力推行他们的改革计划。对西方来说，采取同样的做法迫在眉睫--只是有所不同：让联合国变得更好更有效，但并不丧失其基本价值，而是去加强，以此来阻止一种反自由世界秩序的被毒化的理念被贯彻推行。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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