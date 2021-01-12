德语媒体：欧洲人打错了算盘

（德国之声中文网）中欧投资协定年底前得以签署，确实令一众观察家大喊意外。毕竟此前七年的时间里，相关的谈判一直无法取得突破。《世界报》以《欧洲人打错了算盘》为题，分析了该协定出台的前因后果。文章写道：



“北京突然表现出了愿意妥协的姿态。而促成这一变化的重要原因则是：即将于1月20日入主白宫的拜登。这位民主党籍候任总统此前宣布，将实施强硬的对华经贸和高科技路线。但同其前任特朗普单枪匹马的策略不同，拜登期望在对华政策方面同盟友采取联合行动。他计划同欧洲共同制定强有力的对华政策。这项计划显然成功地产生了威慑作用，使得北京主动靠拢布鲁塞尔。



但中欧共识也立即引发了强烈的批评呼声，尤其是欧盟在拜登就任前三周采取单独行动，更是被许多观察家解读为欧洲对美国的挑衅。华盛顿的共和民主两党政治家都对欧盟的举措感到无法理解。



卸任总统特朗普的副国家安全顾问傅明（Matt Pottinger）表示，美国政府‘对此感到震惊和无语’。而候任总统拜登的国家安全顾问苏利文（ Jake Sullivan）在协定签署前发推称，‘如果欧洲伙伴能提前同我们讨论我们对中国商贸实践的共同担忧，我们将会无比高兴。’但布鲁塞尔对来自华盛顿的呼吁却置若罔闻。”



事实上，2019年欧盟曾出台新的中国战略，将中国定位为“伙伴”和“体制对手”，以示欧盟不会继续将经济利益和制度对立混为一谈。这一战略变化当时被解读为欧洲人放弃了此前单纯幼稚的对华幻想。文章接着写道：





“投资协定的签署显示，以德国为主要推动力的欧盟仍然坚信，经济利益和战略利益是可以被分开处理的。华盛顿的咨询公司荣鼎咨询(Rhodium Group)的政治专家巴尔金（Noah Barkin）表示：‘在华盛顿，已经没有人能够接受这样的划分了。’



中欧投资协定最终获得各成员国议会批准，仍需大约一年时间。此外，它还需要接受布鲁塞尔欧盟议会的审议。换句话说，今后一年时间里，欧盟在中国问题上的机动性将大打折扣。



毕竟欧盟不可能一面对北京发出强硬的声音，一方面又想促成协定获得批准。对政治学家巴尔金来说，前景非常不看好。他认为，对于欧美合作来说，今年将是失去的一年。”



中欧投资协定对中美欧三边关系将产生怎样的影响，也引起了《法兰克福汇报》的关注。一篇题为《美国乱象为中国提供了机会》的报道写道：



“至少在经济方面，北京现在试图要将生米煮成熟饭：周六，中国商业部发布了一项立即生效的新规定，宣称屈服于美国对华制裁令的中外企业都将受到惩罚。该规定显然是针对即将卸任的特朗普总统所拟定的一份黑名单，其中包括众多中国高科技企业和私人，制裁理由当中也包括中国在香港和新疆的人权记录。这样一来，德国企业有可能也不得不在两个超级大国之间做出抉择。而美国也将并非是唯一选项，因为在德国总理默克尔的积极推动下，欧盟已经违背美国意愿同中国签署了投资协定。



至于慕尼黑半导体企业英飞凌（Infineon)一旦响应美国的制裁令，而停止向华为供货，是否就会招致北京的惩罚，目前各方还莫衷一是。但是目前可以肯定的是，北京领导层要向即将上任的美国总统拜登发出明确的信号，北京不会继续接受过去四年华盛顿的强硬做派。”







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