 德语媒体：欧洲中了离间计？ | 媒体看中国 | DW | 21.03.2019

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媒体看中国

德语媒体：欧洲中了离间计？

习近平本周四开始访问意大利，两国之间有可能就“一带一路”签署意向声明。欧盟是否正在被中国挑拨离间？这一系列话题，引发了德语报刊的高度关注。

Italien Triest Stadtansicht (Imago/imagebroker)

的里雅斯特港，很有可能成为意大利“一带一路”重点地区

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》驻华记者以"竞争对手的宣传之旅"为题，刊发评论指出，意大利拥抱中国"一带一路"的做法，实际上错失了欧盟统一对华战略所能带来的机遇。

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尽管政府内部有分歧，意大利将为首个加入“一带一路”的G7国家。对此，美国官员向意大利发出警告，德方也公开表示担忧。作为工业七强之一，意大利此举明显具有强烈的政治象征意义，不仅加大了主要西方国家之间的裂痕，也凸显国际地缘轴心正在发生转移。 (20.03.2019)

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"意大利的案例表明，中国人迄今不用费太大的力气就能离间欧盟各国。在地中海沿岸，北京正在让人回想起古丝绸之路的黄金年代。但是，在围绕马可·波罗的浪漫传奇背后，却是现实的商业利益：哪些欧洲港口今后能够处理大宗对华贸易。"

"来自远东的集装箱轮船，如果能够直接在意大利、希腊卸货，为何还需要驶向遥远的汉堡、鹿特丹？短期内，这似乎不太现实。但是中国的新丝绸之路，是持续几十年的大项目，旨在重构21世纪全球经济版图。"

文章接着指出，近期，中国"一带一路"屡屡被指责在海外制造债务陷阱，此时一个G7集团成员国签署协议，将极具象征意义。而更重要的则是意大利参与"一带一路"合作的具体内容。作者还注意到，中国已经照顾到了欧盟方面的担忧情绪，表示将让遵循国际通行标准的亚投行来发放相关贷款，而非其他中国国资银行；而且，北京也许诺会争取让更多的欧洲本土企业参与项目，而不是像以往那样只由中资企业获益。

"但是，意大利急急忙忙地倒向中国，从而错失了一个重要的机遇。习近平力推的'一带一路'近期在全球遭到批评，被贴上了'债务陷阱'的标签；北京也不得不接受一个苦涩的现实：花重金收买的外国首脑，会在民主体制中输掉大选。因此习近平正急切地需要一次成功。这一与习近平本人紧密相连的形象工程，也正在给习近平带来越来越大的政治风险。北京迄今没有认识到，如此巨大的一个项目，只有在不仅仅服务于单个国家的利益时，才能取得成功。而在这一点上，欧盟本可以通过共同的对华战略来着力争取。"

Griechenland Containerhafen Piräus (picture-alliance/Xinhua)

希腊的比雷埃夫斯港已经被中远集团收购多年

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"欧洲必须坚定地面对中国与美国"为题，刊发评论指出，欧洲迫切需要一个统一、自主的对华政策，并且应当充满自信地在拥抱中国、抵制中国之间取得平衡，既避免被美国所利用，也避免丧失对中国的批判性。

"西方的历史学家、政治学者几十年来一直在思考，怎样的对华态度才是正确的。他们一直在遏制中国与拥抱中国之间摇摆。这两种姿态其实都正确。比如'一带一路'：北京在希腊、意大利大举投资，制造政治依赖性，可能还会收买他们的对华友好立场，这时欧洲就应该予以仔细审视。同样正确的做法还包括，德国收紧《对外经济法》，加强对敏感安全领域并购案的审核。当然，这种审核最好能在欧洲层面上进行。"

"错误的做法则是：欧洲一概而论地怀疑一切来自中国的商业行为。在没有任何证据的情况下排除华为，这与欧洲追求开放市场、依法治国的理念完全不符，即便中国人粗暴地践踏这些理念。"

Symbolbild Europa China (picture-alliance/dpa)

作者接着指出，德国应该承担起更多的责任去建立统一的欧盟对华战略，摒弃以往片面追求中国市场准入资格、不顾欧洲邻国经济利益的做法。向中国强调对等原则就是一个正确的姿态。

"欧洲现在慢慢地开始明白，近乎独裁的习近平，与中国企业不断增长的科技实力相结合，会在全球范围内迸发出怎样的力量。同时，美国人也变得愈发不可预测，他们似乎正因为即将到来的角色易位而感到受伤。欧洲有些无助地被夹在两者之间，事实上，除了采取共同姿态捍卫自身利益，欧洲别无选择。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

外部链接

FAZ: Rivale auf Werbetour

法兰克福汇报

HANDELSBLATT: Europa muss sich gegenüber China und den USA behaupten

商报

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