德语媒体：欧洲与中国相互依赖

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以"欧洲需要习近平"为题，刊发评论指出，尽管中国的乌克兰和平计划并不怎么可信，但是欧洲人依然选择了相信，因为欧中双方相互依赖。

"面对欧洲来客，习近平含糊其辞地谈论'和平与对话'。但实际上，习近平所希望的战争结束方式并不包括普京下台或者乌克兰获胜。对北京而言，前者意味着局势失稳以及俄罗斯出现新的亲西方政权之风险，后者则意味着美国的声望和国际影响力提高。"

"北京领导人的姿态也与这相一致，但是某些欧洲人却愿意相信中国的立场会有所改变。就在几天前，中国驻欧盟大使在法国总统与欧盟委员会主席访华前表示，中方并没有在俄乌冲突中站在莫斯科一边，当初开战前的'中俄友谊无上限'不过是一种修辞手法，北京也没有向俄罗斯供应武器。中国的这一表态让欧洲代表团更安心地带上大量的经济界代表。"

作者还注意到马克龙和冯德莱恩在中国受到了一冷一热两种对待，而这很可能与两人在北京需要扮演不同的角色有关。"马克龙和冯德莱恩要求中方不向俄罗斯提供直接军事援助。中国其实是能够在不改变自己战略目标的前提下满足这一需求的。也许，不久之后，中国领导人就会和乌克兰总统泽连斯基通话。对于北京而言，这一举动不需要什么代价，但是却能强化与欧洲的关系。"

"对于北京而言，这在经济上十分重要。一段时间以来，中美关系不断恶化，包括经贸领域。北京仿佛知道，相当多的欧洲国家政府在俄罗斯问题上蒙受了巨大经济损失后，已经承担不起放弃中国生意的代价。不过，欧中双方的依赖是互相的。在冷冰冰的利益权衡之后，中国人愿意与欧盟合作。反过来也同样如此。"

波恩出版的《总汇报》以"顽固的意识形态"为题，刊发评论指出，中国想要塑造21世纪的国际秩序，并且正在和美国争夺世界主导权。作者认为这是一场专制面对民主的较量，而欧洲扮演的角色十分关键。

"旧的和平秩序正在破裂，这个世界正在分崩离析。各国正在结成不同的阵营，并且至少在政治方面开始了'军备竞赛'。这一切是以体制竞赛开始的：民主开放社会对抗威权国家。在威权体系下，一个人或者一个政党能够主宰一切。这场竞赛也是中美之间的较量，双方争夺的是21世界的世界领导权。那些争相前往中国的欧洲领导人也必须明白这一点。欧洲必须更加强硬、更加勇敢、更加团结地与中国打交道，而且与此同时依然可以和中国做生意。"

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