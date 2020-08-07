德语媒体：欧洲不应被中美之争所裹挟

（德国之声中文网）中美关系急转直下，越来越多的分析人士以“新冷战”来描述当前华盛顿同北京的紧张关系。面对这一局面，欧洲应当何去何从。《法兰克福汇报》发表题为《欧洲不应被裹挟》的评论，声称欧洲应当走自己的路。这篇评论写道：

“当前局势对欧洲非常不利，德国更是首当其冲。几乎没有哪一个国家，曾像德国一样从全球化中获得如此多的益处。德国的汽车和机械制造业在中国市场畅通无阻。反之，智能手机等产品在欧洲市场售价低廉，因为它们是在中国生产的。部分品牌还是中国的自主产品。在智能手机领域，有苹果和华为供消费者选择，当然是件好事。而中国恰恰为欧洲人提供了这样的选择。欧洲大陆未能在社交媒体领域，对美国构成竞争，但中国人做到了。

而相比之下，中国的发展却令美国深受其害。如果中美两极对立，对美国自然也有坏处，但毕竟美国在此之前就已经遇到了很多问题。中国融入世界贸易体制后，中国产品取代了大量美国产品，据估计中国使美国失去了四分之一的工作岗位。在相当长的时期内，美国人曾期盼中国走向富庶的同时，也会进一步实现自由化和民主化。然而，这一期盼目前已经落空了。美国作为硕果仅存的世界大国正在面临崛起中的中国的挑战。TikTok对美国的文化主权构成威胁，美国就会予以回击。中美两国间的争斗，几乎是按照国际关系学的标准教科书在进行。”

评论写道，有些欧洲人认为，一旦特朗普在今年秋季的总统大选中落选，世界就会恢复往日的平静。但这完全是不切实际的幻想。因为造成中美关系紧张的深层原因，并不会因特朗普下台而消失。评论写道：

“毫无疑问，如果欧洲不能阻止世界的两极分化，而必须要选边站的时候，这应当不会是一个艰难的选择。相比于中国，美国人的基本价值观同欧洲更为接近。各方不应忘记，中国值得批评的事情要远远多于美国，只是在中国没有言论自由，所以很多事情并没有引起公众社会关注而已。

但是，两极分化也会带来高昂的代价，而且绝不仅仅限于经济损失。有鉴于此，欧洲必须竭力保持同中美双边的联络。而且欧洲也绝非一无是处，在数码技术领域，欧洲确实急需奋起直追。但是欧洲的工业产品却对中国和美国都至关重要。更何况，欧洲庞大的市场对中美两国都具有巨大的吸引力。有鉴于此，欧洲没有理由要被他人牵着鼻子走。”

中美交恶到底在吵什么？ 中国关闭美国驻成都总领事馆 中国外交部周五 (7月24日) 中午针对美国要求北京关闭驻休斯敦总领事馆一事作出回应，决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立与运行许可，并要求该总领事馆停止一切业务与活动。

中美交恶到底在吵什么？ 美急关中国驻休斯敦总领馆 7月21日，美国下令中国在72小时内关闭休斯敦总领馆，指该领事馆涉嫌协助商业性的间谍行动、窃取科学研究成果。中国称这是美国单方面决定，威胁报复。总领馆人员在院子里用明火焚烧文件，消防人员赶到现场但未被允许进入。

中美交恶到底在吵什么？ 封杀华为游说战 美国游说各国封杀华为。英国7月14日宣布禁止华为参与5G建设，现有华为产品2027年前全面拆除。这意味由英美澳纽加组成的「五眼联盟」中，仅剩加拿大未宣布禁用华为。不属「五眼联盟」的法国也在22日宣布不续购华为设备，间接在2028年前让华为退出该国5G市场。

中美交恶到底在吵什么？ 蓬佩奥吁世界共抗中国 蓬佩奥一连两天访英，先後与英国首相约翰逊和外相拉布会面，讨论包括香港国安法丶新疆人权及5G通讯网络等问题，盛赞英方对华强硬的措施，并呼吁「整个世界」共同对抗中国。图中，蓬佩奥与约翰逊会晤时保持社交距离。

中美交恶到底在吵什么？ 美起诉中国黑客窃疫苗机密 美国司法部7月21日起诉两名中国公民，指他们意图窃取新冠疫苗研发机密。这两名被告分别为34与33岁，涉嫌窃取价值数千万美元的商业机密、知识产权与其他有价值的商业资讯。美方批评中国已成窝藏黑客的天堂。

中美交恶到底在吵什么？ 美列11家涉疆企业进黑名单 7月20日，美国称11家中国公司涉嫌侵犯新疆人权，将之列入黑名单。这些公司未经美国政府批准，不能从美国公司购买零部件。名单包括纺织业、发饰业、信息科技与基因分析公司。

中美交恶到底在吵什么？ 美限制华为员工签证 美国7月15日宣布，因华为「为那些在全世界侵犯人权的政权提供物资支持」，对华为员工的签证实施限制，蓬佩奥说华为要为违反人权负责。华为则称该公司是一个「私人的、由员工拥有的企业」，独立于政府运作，对于签证禁令感到「非常失望」、「非常不公平」。

中美交恶到底在吵什么？ 美反制《港区国安法》 《港区国安法》7月1日实施后，美国随即惩罚中国对香港的 「压迫行动」，特朗普7月14日签署《香港自治法》，制裁涉港中国官员与银行，同时签署行政命令终止香港在美国法律下的特殊地位，影响香港的经济待遇以及进口美国敏感技术的资格。

中美交恶到底在吵什么？ 美国制裁涉疆中国高官 美国政府7月9日以涉及「重大人权侵犯」为由，制裁政治局委员、新疆党委书记陈全国等4名涉疆中国政府官员，是美国有史以来制裁过最高阶的中国官员。他们被冻结资产及禁止入境美国。

中美交恶到底在吵什么？ 中国「对等」制裁美官员 因应美国制裁，中方在7月13日「对等」制裁4名美国政治人物，包括联邦参议员克鲁兹、卢比奥、众议员史密斯、美国际宗教无任所大使布朗巴克、以及美国“国会-行政部门中国委员会”。中方没有透露上述人士使用中国金融系统或取得中国签证将受到何种阻碍。

中美交恶到底在吵什么？ 中美南海军事较量 7月1日至5日，中国在西沙群岛军演，恰与美国7月4日国庆日起的航母演习重叠。7月17日，中国在西沙群岛部署了至少8架战机，美方同一时间增派两架B-1B轰炸机到关岛。同日，美国尼米兹号（USS Nimitz）和里根号航空母舰（USS Ronald Reagan）也在一个月内第二次造访该海域，也是2014年以来美军首次在南海举行双航母军演。图为里根号航空母舰。



经历了新冠疫情冲击后，中国经济正在逐步恢复活力。《明镜》周刊发表报道指出，消费者价格指数的上升是经济恢复运行的一个信号。文章写道：

“中国央行行长易纲周末表示，今后几个月内，中国将努力维持货币数量的水平。德国商业银行专家对此的解读是，中国央行将加强债务管控，改变疫情期间较为宽松的货币政策。

同其他工业国家相比，中国最先遭到新冠疫情的冲击，当时中国大部地区的经济生活都几乎陷入停顿。但新近一系列市场数据都显示，中国经济正在恢复活力。”

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