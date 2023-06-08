 德语媒体：欧洲不应介入中美冲突 | 媒体看中国 | DW | 08.06.2023

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德语媒体：欧洲不应介入中美冲突

一段时间以来，中美关系变得越来越具有火药味：两国军机和军舰连续发生两起"险些"相撞事件后，中国国防部长又拒绝了美国防长奥斯汀开展对话的邀请。一旦中美紧张关系进一步升级，欧洲人会抱持什么样的态度呢？

Symbolbild Flaggen China USA

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表报道称，今年四月，法国总统马克龙结束访华行程后表示，对于台海危机，欧洲不应成为美国的附庸，因为"台湾危机并不是我们的危机"。他的这番言论当时曾在欧洲各国引起广泛的争议和批评。但最新发布的一份民调显示，欧洲民众当中，马克龙的"不参与论"竟有很高的支持度。这篇题为《欧洲应在中美冲突中保持中立》的文章写道：

"欧盟多数民众持和马克龙类似的观点：他们不希望他们的国家卷入到中美之间的军事冲突中去。在他们看来，与其说中国是一个敌手，倒不如说是一个不可或缺的伙伴。而且他们也并不认为，因为美国在北约东翼有积极表现，欧洲就应加强对印太事务的参与。

这是欧洲跨国智库'欧洲外交关系理事会'最新民调得出的结论。大约60%的受访者认为欧洲应保持中立，只有23%的受访者认为，一旦中美开战，欧洲应支持美国。民调报告撰稿人 Jana Puglierin和Pawel Zerka写道：'尽管美国在抗击俄罗斯侵略方面付出了诸多努力，但只有较少的欧洲人认为，欧洲应对此有所回报。'

欧洲外交关系理事会的这项民调是今年四月在欧盟11个成员国中开展的，受访者人数大约16000人。问卷调查的重点是，美中俄'大国竞争'日趋激化的当下，欧洲应采取什么立场。"

问卷调查显示，俄罗斯发动侵乌战争十五个月之后，三分之二的欧洲人视莫斯科为对手或敌手，他们也对欧盟停购俄罗斯天然气以及对俄制裁的决定表示赞同。

欧盟委员会主席冯德莱恩呼吁推动“去风险化”的对华政策。

欧盟委员会主席冯德莱恩呼吁推动“去风险化”的对华政策。

"不过，在如何看待中国的问题上，多数欧洲人更希望采取以合作为导向的对华政策。他们并不赞同欧盟委员会主席冯德莱恩的较为强硬的对华政策。今年春季，冯德莱恩指责北京试图改变国际秩序，并呼吁欧盟各成员国反思各自的对华政策。"

欧洲外交关系理事会的最新民调结果也引起了《南德意志报》的注意，该报写道：

"对于应当如何同北京打交道的问题，近来有很多讨论，它也会成为六月底欧盟峰会的一项议题。欧盟委员会主席冯德莱恩指责中国有意识地利用'经济依赖和经济影响'，让弱小国家对其唯命是从，因此冯德莱恩呼吁减少对中国的依赖，以达到'去风险'目的。但与之相反，法国总统马克龙和德国总理肖尔茨则对同中国开展合作持开放态度。按照欧洲外交关系理事会专家对民调数据的概括：马克龙队的受拥护程度要高于冯德莱恩队。

2019年开始，欧盟将中国定位为'对手、竞争者和伙伴'，但对欧盟民众而言，中国首先是一个'必要的伙伴'。尽管如此，很多欧洲人并不赞同中国在他们的国家购买港口、高科技企业或媒体机构。在德国，持这一立场的人占比为70%，高于欧盟各国的平均水平。

不过，问卷也显示，一旦中国向俄罗斯出口武器，41%的受访者认为，欧盟应当对中国实施制裁，并愿意为此承担经济损失。但一旦中美两国因台湾问题发生军事冲突，欧洲人的立场则很明确：近三分之二的受访者认为欧洲不应介入，也不应对美国提供支持。"

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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