德语媒体：欧委会主席应牢记的事

（德国之声中文网）欧盟委员会主席冯德莱恩及欧盟高层官员本周前往北京出席欧中峰会，主要讨论贸易与俄罗斯对乌克兰战争等议题。德国IT新闻线上杂志Telepolis就此刊出评论「关于中欧争端：欧委会主席应牢记的事」指出，冯德莱恩、欧洲理事会主席米歇尔以及欧盟外交安全事务高级代表博雷利此行参加欧中峰会，并未对增进双边关系起到多大的作用。

作者Wolfgang Pomrehn提到，冯德莱恩一行人在峰会上谈到了损害欧洲工业地位的不公平竞争，「但事实上，正是德国政府在2011年突然改变补贴政策，摧毁了其太阳能产业，导致产业加速衰落」。因此，「曾在默克尔第二届内阁中赞成削减补贴的欧委会现任主席冯德莱恩，不应对中国现在成为世界太阳能电池和太阳能板市场的领导者感到惊讶」。

此外，许多欧盟国家与德国的贸易关系也尤其不平等。评论写道：「从这个角度看来，欧委会主席在北京关于中国对欧洲贸易顺差的抱怨就耐人寻味了」。

除了贸易争端之外，欧盟还关注中俄关系。评论称：「尽管北京与俄罗斯对乌克兰的战争保持距离，并且努力试图进行调解，布鲁塞尔仍继续指责中国支持俄罗斯。看来，只有中国质疑与俄罗斯的关系并加入北约对莫斯科实施的制裁，欧盟委员会和柏林政府才会满意。」

欧中峰会：有对话但难有成果

《商报》刊登了美国经济学家Daron Acemoglu和Simon Johnson的客座评论「美国需要与中国打交道的新原则」，在文章中他们对美国未来的投资与发展政策提出了建议。

评论开头指出：「美国过去80年的状态像是精神分裂，一方面奉行咄咄逼人、时而愤世嫉俗的外交政策。另一方面，他们依靠全球化、国际贸易和经济整合来确保繁荣和一个有利于美国利益的世界。」

「现在，这一现状实际上已经崩溃，决策者应当制定一个连贯的替代方案。」作者提出了两项作为美国政策基础的新原则：「首先，国际贸易应旨在促进稳定的世界秩序。如果扩大贸易致使更多资金落入宗教极端分子或专制的复仇主义者手中，全球稳定和美国利益都将受到损害。其次，抽象的『福利改善』已经不够了，美国的职工希望获得实际的好处。 」

评论补充：「任何严重损害美国中产阶级就业质量和数量的贸易协定都对美国和美国人民不利，并可能引发政治反弹。」

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至于美国如何才能同时顾及全球稳定和其国内职工福祉，作者也给出了建议。

「首先，应阻止美国公司将其生产链中的重要环节转移到中国等国家，而其责任不仅仅在于以利润为导向的企业老板。美国的外交政策长期以来充满矛盾，中央情报局甚至经常破坏与美国国家甚至企业利益不符的民主政权。因此，制定更有原则性的方法至关重要，否则将让人难以相信美国声称捍卫民主或人权的说法。」

「其次，美国必须加速向碳中和经济转型，因为这是降低产油国影响力的唯一途径。最后还必须避免在关键矿物或其他重要『绿色』原材料的加工方面，对中国产生新的依赖。」

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