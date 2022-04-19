德语媒体:欧俄两败俱伤 中美渔翁得利?

(德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》以"安全之终结"为题，刊发评论指出，俄罗斯入侵乌克兰让全人类告别了和平发展的年代，今后很长一段时间内，各大阵营之间不会再有相互信任。

"这场战争酿成了许多可怕后果。其中包括杀戮、破坏、战争罪。但是它也终结了欧洲政坛具有蒙蔽性的一个时期，此前许多人都希望今后的时代与冷战对立时期有所不同。如今，不论是俄罗斯还是乌克兰，无论是美国还是中国，甚至在法国或者匈牙利，军事民族主义、对主权的僵硬认知、对势力范围的拘泥都将深刻地影响未来世界。这些并不会带来安全。一个更不安全的时代正在到来。"

《南德意志报》的另一篇评论则以"自由的礼物"为题，指出自由世界正面临内外两方面的挑战。内部挑战来自于反民主政党，外部挑战则来自于俄罗斯、中国这样的专制国家。

"外部的攻击由俄罗斯和中国引领。不论西方是否想要体制竞赛，俄中两国正在把粗暴的体制竞赛强加于西方。他们一方面发动战争破坏稳定，另一方面采取经济手段，并且打造一个极权主义的监控独裁体系，和奥威尔在《1984》中描绘的惊人相似。内部的攻击则来自反民主或者民粹政党，他们利用了许多人的疲倦、超出认知能力、被时代抛弃感，并且刚刚在匈牙利的选举中、即欧洲的心脏地区获得了胜利。这种以极右翼为主的民粹主义也许更加危险，因为它产生于和平、繁荣、法治环境之中，和1918年有很大不同。看起来，相当多的人似乎对自己的自由产生了厌倦。"

奥地利《维也纳报》以"乌克兰战争的赢家与输家"为题，刊评指出，欧洲经济与俄罗斯脱钩，会损害双方的利益，美国和中国则能渔翁得利。

"欧盟以经济制裁做出回应，想要一夜之间实现自主，不再依赖俄罗斯。制裁本身是否暴力？制裁能否导致和平？撇开这些问题不谈：自主之梦也否定了经济学家常常谈到的'威士忌-番茄最优理论'：在苏格兰潮湿的气候下，威士忌所需的大麦在土壤上发芽更好，苏格兰麦田里的大麦比意大利的产量更高，品质更好。相反，意大利的番茄味道更好，价格也更便宜。苏格兰的番茄则需要温室，意大利的大麦则需要灌溉。所以，最优的价格和品质只能通过苏格兰威士忌与意大利番茄的贸易来实现。回到如今的现实中，这意味着：欧盟应当用高品质的科技产品来换取俄罗斯的能源和原材料。脱钩则会损害欧俄双方的繁荣，让欧洲更加依赖美国、让俄罗斯奔向中国的怀抱。"

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