德语媒体:欧中贸易战症结在于中国消费低迷

围绕电动汽车的欧中贸易纠纷，其症结究竟在哪？《法兰克福汇报》指出，即将到来的欧中贸易战，也让中国各界开始重视起自身的消费需求过低这一长期问题。《时代周报》的一篇客席评论也认为，北京只注重生产不注重消费的经济政策损人不利己。

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以“关税威胁正在发挥作用”为题，刊发由驻上海记者撰写的评论指出，长期以来，北京一直敷衍对待欧洲人的诉求，而现在布鲁塞尔祭出了强硬手段，则成功迫使北京开始认真谈判。

“如果习近平现在想阻止一场激烈贸易战，就必须解决好欧盟的一长串抱怨，其中包括：对俄罗斯入侵乌克兰的支持、对欧洲的黑客袭击、中欧贸易巨额顺差、工业间谍行为、在华欧洲企业的待遇问题等。此前，中国政府向欧洲发起过象征性的魅力攻势，现在习近平则可以在谈判中注入实质性的内容。”

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“欧盟现在有着不错的时机：美国正在对中国进行更加严厉的封锁，加拿大、土耳其、巴西等国也对中国商品泛滥感到不满。南美、东南亚的其他国家的销售市场尽管对中国日益重要，但无法取代欧盟或者美国市场。中国需要欧盟的销售市场，这也是北京反制措施迄今犹豫不决的原因。尽管中国对欧盟的猪肉以及烈酒发起了反倾销调查、欧盟的农民和酿酒师也有着巨大的能量，但是猪肉或者干邑毕竟不是什么面向未来的科技。”

“我们也不应当低估这场贸易冲突对中国内部经济争论的影响。7月中旬，中共三中全会就要召开，这是中国领导层五年任期内最重要的经济政策会议，北京当局将为2030年前的经济制定方向。迄今为止，中国的经济增长主要是史无前例的建筑狂潮和物美价廉的出口商品所驱动的，但这种增长模式已经濒临极限。中国现在必须加强内部消费需求，北京当局其实也已经为此努力了多年。贸易纠纷则进一步加大了对中共领导人采取切实措施拉动内需的压力。”

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作者笔锋一转接着指出，欧盟对中国产电动汽车加征关税也会带来价格上涨、减缓绿色转型等副作用。而且，鉴于欧洲厂商的电动车研发比中国落后好几年，因此仅靠关税只能暂时为欧洲企业保住几个百分点的市场份额。

“凭借关税，欧盟充其量只是为其产业赢得了一些时间，这段时间必须被用来大幅改善欧洲本土的经营环境。中国的优势是巨大的：能源、土地、劳动力、资本价格都更加低廉，官僚体系也更为高效，还拥有出色的基础设施和更为无缝衔接的产业链。中国企业更为迅速、勇敢，中国员工更为勤奋。而且中国没有什么专业人才短缺问题，反而是高学历年轻人供大于求、青年失业率居高不下。中国内部的经济问题让那里的企业你死我活地争抢市场份额，这也导致了他们转而寻求出口业务。财政吃紧的各地方政府也在税收和新兴产业就业岗位方面展开了激烈竞争。”

“中国企业如今在许多领域处于领先地位的原因正在于此，而非依靠补贴。所以，在补贴、贸易壁垒等手段之外，欧盟必须尽快找到更好的办法来应对这一挑战。但是欧盟是否有这个能力则依然存疑。”

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汉堡出版的德国《时代周报》以“偏偏是欧洲变得贸易保护主义”为题，刊发基尔大学世界经济研究所(IfW Kiel)中国问题专家朗哈默教授(Rolf Langhammer)撰写的客席评论。作者认为，欧盟的电动汽车关税一并打击了欧洲厂商在中国工厂生产的电动汽车，严重干预了资本的国际分配和全球化供应链，其实也会危及到欧洲汽车业的出口业务；而问题的真正症结在于中国经济的内需太过低下。

“与其抱怨欧洲汽车业可能受到的损害，还不如看看中国经济学家自己的研究，他们看到了中国经济的主要弱点：私人消费需求低迷。疲软的人民币汇率还进一步加剧了这个问题。中国政府甚至正在浪费本就不充裕的宝贵财政资源去刺激生产，这完全偏离了需求。其实，北京本应当提高社会保障开支、增加对养老金体系的投入，从而拉动过低的消费占比。当前中国的经济政策单纯注重生产侧的增长，这不仅仅损害中国自身，也会损害其全球贸易伙伴。要是中国政府不愿正视这一点，其贸易伙伴就会用反补贴关税等手段来表达不满。”

“欧盟委员会其实也清楚，反补贴关税并不会降低汽车电动化转型的挑战。根据基尔大学世界经济研究所的估算，关税会让欧洲进口中国汽车减少1/4。这也会影响到安装在中国汽车上的欧洲产品。布鲁塞尔加征的关税只会助长贸易保护主义，让国际市场碎裂为一个个‘志同道合的阵营’，还会偏袒部分企业。”

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