德语媒体：欧中签协议 北京真会履约吗？

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"欧洲的中国难题"为题，刊发评论指出，欧盟与中国签署双边投资协议的本意是为在华欧洲企业争取稳定可靠的法律环境，但是欧洲人千万不能天真地以为，中国的法律和欧洲的法律是一样的，前者只不过是中共当局用来实现自身利益的工具。

"习近平及其追随者究竟是怎么想的，从张展案就能看出些端倪。张展不过是指出了中国抗疫工作的不足之处，但是在习近平的国度里，是不可以有不足之处的，所以张展必须被判几年监禁。"

"要是有一名欧洲投资者也让中国领导人感到不悦，又会发生什么呢？比如，这位投资者手握一项特别的创新，但他又不想将这项创新的机密拱手送人？中国的司法实践中，从来不缺乏荒诞的'犯罪事实'。"

"但是，以中国不会遵守法律条约(看看中国与英国当年就香港问题所签协议便知)为由，拒绝与中国签署协定，这也同样是错误的做法。关键在于，发生冲突时，千万不能畏首畏尾。必须在一开始就明确指出不当行为。顺便提一句，中国还曾许诺过'致力于'批准杜绝强制劳动的国际条约。新疆拘留营里的人们一定会对这则许诺很感兴趣。可是，当中国的'努力'什么也没有达成时，欧盟又会做什么呢？"

《奥格斯堡汇报》以"令人又惊又叹的欧中协议"为题，刊发评论指出，双方都作出了很大让步的欧中投资协议究竟能有多大成效，还需要时间来证明。

"在连续多年成果寥寥的谈判后，中国政府偏偏现在展现出了让步意愿。这一外界认为不可能的局面之所以能出现，还要感谢以为尚未正式上任的人：美国候任总统拜登。在选战期间，拜登就提出要制订对华战略(更确切说应该是'对抗中国的战略')。在拜登看来，欧洲就是联手对华的天然伙伴。毕竟在与中国的经济合作中，欧美都面临着相类似的公平性问题。"

"但是，欧盟与中国现在就协议达成了共识，这对拜登的计划而言仿佛釜底抽薪。布鲁塞尔毫不掩饰地表示，现在是与中国签订这份全面协议地有利时机，因为在沮丧地度过了特朗普当美国总统的四年后，欧盟已经决心要更自信地以大国的姿态处理国际事务。布鲁塞尔的算盘是，凭借这份欧中协议，欧盟将能平起平坐地看待美国，不必再受华盛顿诉求的牵制。"

文章随后盘点了中国在劳工权益保护、国内市场开放等方面向欧盟作出的妥协，同时也指出，欧盟方面同样作出了让步，许诺向中国投资者进一步开放市场。"为了这份协议，欧盟冒了很大的风险。从现在起，欧盟将受到密切的关注；外界对中国是否会遵守劳工权益、人权方面的承诺有着很大的怀疑。只有当中国真正践行这些承诺时，这份欧中投资协议才称得上是重大成就。"

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