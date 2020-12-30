德语媒体:欧中投资协议 欧盟有哪些利弊得失?

(德国之声中文网)柏林出版的《每日镜报》以"欧盟默许了中国的强迫劳动"为题，刊发评论指出，欧中双方就双边投资协议达成共识，欧洲企业获得了更有利的在华投资机遇，但是欧盟却为此付出了经济利益之外的代价。

"这听起来像是德国的欧盟轮值主席国任期结束前的凯歌，但实际上却是中国在地缘战略上赢得了一分：中国不用再担心欧美会联手对华强硬。……协议为欧洲企业提供了中国市场更有利的投资前景，包括电动汽车、医疗卫生等领域，对应的，中国企业也在欧盟市场获得了更为可靠的法律环境。但是，欧盟也为此付出了高昂代价：协议相当于默许了中国的强迫劳动、侵犯少数民族人权等行为。"

"即便北京在最近的谈判中做出了前所未有的让步，欧盟也不应当太天真。构筑良好的经贸关系并不能驯服'体制竞争对手'中国。即便中国在协议中许诺遵守国际劳工组织的规范，在实际操作中如何追究违反承诺的行为依然是个问号。"

"相比急于求成地和习近平去达成共识，欧盟本应该先和美国候任总统拜登接洽，商讨欧美应如何联手对中国的不正当竞争行为做出强有力的回应。但是，这个机遇已然错过。"

苏黎世出版的《每日导报》也批评说，欧盟不应该在对华政策问题上撇开美国盟友。

"北京非常担心欧美联手协商对华政策。显然，欧盟想利用中国政府的这种不安情绪。但是，布鲁塞尔这样做，恰恰重复了特朗普的错误，欧洲人自己不久前还因此对美国总统口诛笔伐：操之过急的贸易协定、考虑不周的条约、更像政治秀而非长远对华战略的甩开盟友单干之行为……"

"这份协议毁掉了欧盟的重要政治资本。现在可能会出现两种情形：要么中国全面确保中欧双方都拥有同样的游戏规则，要么欧盟让欧洲市场上中国企业的日子与在华欧企同样难过。北京很担心后一种情形，因为中国需要投资欧洲市场以获得欧洲的技术。新的欧中投资协议既没有展现出欧盟已经独立于美国，也没有展现出强大。这份协议没能重振欧盟的对华政策，反而削弱了它。为之高兴的是北京。"

立场左倾的《新德国报》认为，不论这份协议给欧盟带来了哪些利弊，最大输家是全球地位进一步降低的美国。

"布鲁塞尔向此前备受欢呼的美国候任总统拜登发出了一个明确的讯号：欧盟对北约盟友联手对抗中国的政策毫无兴趣。……诚然，协议中许多未敲定的细节还会引发激烈的拉锯；实际操作中，欧洲企业也很难就此成为中国市场的领军者，中国企业也不太可能获准在欧洲战略敏感领域大肆收购。但是，这些都不重要，关键是这份协议发出了一个讯号：特朗普总统吆五喝六的贸易保护主义是没有前途的。"

《法兰克福评论报》以"中国的干扰行动"为题，刊发评论指出，欧中双方刚开始就这份协议谈判时，中国还只是一个专注于经济发展的新兴国家，但是多年后的今天，中国已经成长为野心勃勃的大国，想要拓张其影响力，而欧中投资协议就是北京用来离间欧美的楔子。

"欧盟的这项所谓的成就，其实主要是正中北京的下怀。中国急于达成这份协议，是因为拜登就任美国总统后，欧美会重新相互靠拢。西方国家本可以联手让中国做出大得多的让步。现在，欧洲企业将在中国市场获得比美国企业更好的待遇。况且，中国所谓的让步能有多大价值，也是一个问号。欧盟希望协议能够杜绝强制劳动、保护人权。对于北京而言，这样的条件非常容易满足，毕竟按照中国自己的说法，'中国是一个真正的法治国家。'"

柏林出版的《世界报》刊登了有副总编Robin Alexander撰写的评论"默克尔的欧中协议只有一个弱点"。文章认为，这份由默克尔审时度势大力推动的欧中投资协议，在经济方面颇有可圈可点之处。

"协议首次规定，双方必须明确交待各自的政府补贴项目。届时将能看到，那些近年来用低廉价格打败欧洲对手的中国企业，究竟有哪些是真的更具竞争力。诚然，这一措施还远远不足以实现市场参与者的机会均等，但无论如何是订立了这一目标。"

"长期层面上，欧洲企业在华投资的合资股比限制、中共设立党支部行为获得欧洲企业默许等现象也必须中止。对于在华欧洲企业而言，强制技术转让或者赤裸裸地掠夺知识产权的行为也将不再是无可避免的命运。"

"从经济角度而言，这份协议颇有意义。但是，从政治角度而言，这份协议是否明智？中共正依靠残酷镇压反对派、打压自由媒体来维护其统治，在香港，北京破坏了国际条约。中国的经济成就也部分建立在大规模强制劳动的基础之上。如果欧盟还真的在乎自己一直在标榜的价值观的话，就绝不应该和中国经济的这一部分做生意。欧中投资协议也为此设立了独立监督观察员机制，但是却没有为触犯条约的行为引入自动惩罚措施。这是协议的重大弱点。"

瑞士《新苏黎世报》以"体制竞赛需要一个框架"为题，刊评认为，尽管协议本身以及中国的行为有不少值得抨击的地方，但是双方能够就游戏规则达成共识，总归不是一件坏事。

"中欧之间达成了共识，并不会改变西方对中共一党专政下恶劣行为的抨击。中国与西方正处于体制竞赛之中，北京越来越自信，越来越缺乏调整为我们西方所构想的自由法治体系之意愿。中共正坚持自己的统治、管控、人权理念，而且他们在世界上并不孤独。西方有能力、也应该用自己的价值观去和中国竞争，从而在这场体制竞赛中告诉中国民众，还有不同的道路可以选。但是，西方却不能将自己的价值观强加给他们，投资协议并不是用来更换政权的工具。"

文章随后盘点了欧中投资协议对双方经济的重大意义，接着指出，大家不应就这份协议对中国抱有太多幻想："只要他们想做，中共政权总是能够找到践行自己理念的途径，不论这是否侵犯私营经济的利益。但不论如何，新协议中的合作机构、调解机制将能更便捷地指出触犯协议行为并采取相应措施。"

"对话总是比回绝更有效。若想让体制竞赛在和平、建设性的环境中进行，就需要进行合作，需要就某些游戏规则达成共识。欧中双方在年底前达成共识，就是一个令人欣慰的信号。"

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