德语媒体：欧中投资协议“操之过急”

（德国之声中文网）欧洲和中国年内可望就协商多年的欧中投资协议达成共识。《世界报》周六对此发表评论"中国嘲弄西方-欧洲还给予奖励"（China verhönt den Westen - und wird von Europa auch noch belohnt）。作者写道："2014年时展开谈判是可以理解的：投资公司希望获得法律保障，尤其是当投资目的国的法治令人存疑，却又是重要销售市场时，这样的保障尤为珍贵。" 文章指出，见识了中国在丝绸之路项目中分而治之的策略后，当时人们不希望再次被分裂而希望团结一致。

作者接着指出，"如今西方及其价值观与中国正处于冷战以来前所未有的制度性竞争中。"

"拜登入主白宫后，美国和欧洲有可能重返其价值共同体，并发展出对抗中国的新防御水平，尤其是在经济方面。"

文章认为，在华盛顿政权交接前，欧盟却缔结类似于单独讲和的协议，无疑削弱了欧洲的谈判地位，而这正是中国想从欧盟身上得到的。

"这也向各方传达了错误信号：在美国面前暴露了自身的不可靠；中国则获得鼓舞。"

"当欧洲下次想在人权与善治方面教训他人时，各国的掌权者都会意识到其伪善。"

签署协议"操之过急"

《南德意志报》题为"操之过急"（Übereilt）的文章也认为，欧中此时若达成投资协议，将会对北京送出一个致命的错误信号。

"北京正对欧洲伙伴施压，在华盛顿即将进行权力交接前站队。布鲁塞尔容忍柏林的煽动是一个错误。"

多年来，欧盟一直接受在中国缺乏市场准入以及企业的不公条件。如今计划中的协议虽能部分改善欧盟企业的地位，却没有革命性的让步。

"这个时间点不仅会危及跨大西洋关系的新开端，也会影响欧盟和中国的关系。对后者而言，今年是灾难性的一年。例如，北京在年初时进行了针对性的政治宣传，利用口罩和其他医疗产品削弱欧洲的团结。接着是六月时通过的香港国安法。如今除了大规模拘禁外，新疆也被证实存在强迫劳动。而操之过急的签订协议将对中国释放致命信号：一切将被赦免。"

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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