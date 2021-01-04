德语媒体：欧中投资协定的待解问题

（德国之声中文网）德国电视一台题为“数月来中国最大的疫情爆发”的报道写道：“中国出现数月来最大规模的新冠疫情爆发。…河北省感染人数在数天内增加至200余人。…1100万居民接受测试，一些居民区被封锁。”

报道写道：“这次新的爆发引发对即将到来的2月12日中国新年的出行大潮的忧虑。…有关部门已建议农民工这次不要返乡。”

报道提及中国的疫苗接种状况写道：“目前该国正在进行疫苗接种。迄今使用两种中国疫苗。年底前中国批准了国药的疫苗。科兴的疫苗自夏天起获得紧急情况下使用的批准——但迄今尚无有关有效率和副作用的数据。”

报道写道：“与德国不同，在中国首先接种的不是较年长者，而是特定的职业群体，如医护人员’、交通运输业、海关或市场工作人员。此外，仅对18-59岁年龄段的人进行接种。北京有关部门通知老年人等待进一步科学测试数据的出炉。”

石家庄排队接收新冠检测的市民

待解的问题

《新苏黎世报》题为“欧中协定尚有许多问题等待解答”的文章详述了欧盟方面在协议最后谈判阶段的一些内情。

文章写道：“在幕后，首先是德国总理推动了谈判的速度。…五月底，默克尔曾在柏林的一次外交原则讲话中说，她并不否认，在’法治国家、自由、民主和人权方面，双方存在深刻的不同’。但这些’在原则上的不同’不应成为’反对合作的论据’。”

“2019年，中国是柏林最重要的贸易伙伴，贸易额2060亿欧元。欧盟对华投资近一半来自德国。德国总理多次表明，她视中国为贸易伙伴多于’体制对手。’”

文章写道：“据新闻网站Politico报道，默克尔在欧盟成员国圈内经历了一些反对意见。报道称，马克龙对中国的人权侵害持更为批评的态度，曾试图给德国总理减速。后来柏林与巴黎达成一致，在德国任欧盟理事会轮值主席国期间达成协定，在2022年法国任轮值主席国期间予以批准，马克龙这才表示同意。这也可以解释为什么马克龙也现身与习近平的视频会议，尽管按照程序他无须出席。”

文章写道，对欧盟绿党议员、欧洲议会中国问题小组主席比提科夫（Reinhard Bütikofer）而言，协定达成的时机与美国权力交接有关。“无论如何，拜登已宣布愿与欧洲人共同向中国施压。因此，他认为，欧盟如今单枪匹马，而未与拜登团队协调，就更为遗憾，并由此发出完全错误的地缘政治信号。”

文章写道：“到协定最终批准，还需要很多时间。因为文本首先要由法律专家处理，然后翻译成欧盟24种官方语言。最后必须由有主见的欧洲议会批准，而’全面投资协定’（CAI）的批准并非自然而然的事。就在12月17日，议员们刚刚批准一项批评性的决议，有关受压制的穆斯林少数族群维吾尔人的强制劳动以及再教育营，—仅有20票反对。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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