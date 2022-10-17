德语媒体：欧中关系正在发生"180度"的转变

（德国之声中文网）《南德意志报》报道称，未来几年，欧盟和中国的政治对立很有可能会进一步加剧。本周开始的欧盟外长会议上，欧中关系的发展也是一项重要议题，欧盟外交服务机构提供的一份分析报告认为，欧中双方的制度性抗争已经全面展开，这是一场民主与专制的抗争。北京所希望的"新世界秩序"同欧洲人的设想格格不入。这篇题为《东西方矛盾》的文章写道：

"事实上，对中国的这种认知并不是什么新发现，而过去很长时间以来，北京政权的专制本质也从未影响到欧洲人在中国做生意。但北京的行为带来的问题确实越来越多。对维吾尔人的打压只是欧中众多争执议题中的一项，其他还包括北京对香港民主运动的镇压，对台湾的武力威胁以及对俄罗斯侵乌战争的支持，凡此种种，都令欧盟方面不得不重新审视对华关系。

除此之外，俄乌战争以及随之而来的能源危机，更使欧洲深刻体会到，对肆意妄为的专制政权产生某种经济依赖，代价是多么的惨重。在同中国打交道的问题上，欧洲应尽可能重蹈覆辙。

欧洲外交官们表示，过去几年来，至少在布鲁塞尔欧盟总部，人们对中国的态度发生了'一百八十度大转弯'。欧盟某中等成员国外交官说：'我们现在讨论中国时，几乎只会讨论减少依赖和强化自身的问题。一切都发生了变化。'荷兰外交部长胡克斯特拉（ Wopke Hoekstra）本周一说：欧洲正在改变迄今为止的幼稚行为。"

报道指出，为了克服在对华关系问题上的"幼稚行为"，欧盟正在制定一系列新法规，比如禁止进口同强制劳动有关的产品，加强欧洲本土的芯片和稀土生产能力等等。但同欧俄关系不同，毕竟中国是欧盟最大的贸易伙伴，减少对中国的经济依赖，绝不是轻而易举的事情。文章写道：

"有鉴于此，一些欧盟成员国呼吁，在和中国分手的问题上，不应操之过急。这些国家认为，确实应当减少对华依赖，但实行所谓'脱钩'则是不可取的。对俄经济战已经给欧盟造成了巨大的痛苦，而同中国发生类似冲突的后果更是难以想象。

一般认为，欧洲人在改变对华立场的问题上，将会采取非常审慎的态度。本周四和周五欧盟峰会闭幕声明草案中，只是提及'各国领导人讨论了中国问题。'

在今后如何同中国打交道的问题上，德国联邦政府还需要进行进一步的梳理。周二，外长贝尔博克表示：'只有吸取了过去几十年对俄政策的教训，我们的自由才能得到长期保障。单方面的经济依赖，只会使我们陷入受人胁迫的境地，这一点也适用于对华关系。'德国总理肖尔茨目前正在筹备11月初率领经济代表团访问中国。"

周二出版的《柏林日报》也以《理智取代幼稚 - 欧盟正在重新定位对华关系》为题，报道了欧盟内部就新型对华战略的讨论。报道称:

"欧盟本周开始了重新定位对华关系的讨论。而在此前，美国发出警告称，中国正在成为美国'影响深远的地缘政治挑战'。华盛顿已将这一评估收入了最新版的国家安全战略报告。前不久刚刚发表的这一评估报告中，拜登总统指出，北京'有意愿、也越来越具备相应的能力，去改变国际秩序'。

德国情报部门负责人也在本周一发出警告称，中国入股德国敏感基础设施后，有可能会将股权作为施压手段，去实现政治目的。目前，柏林方面正在就是否允许中国船运公司中远集团购置汉堡货运港口部分股权一事展开讨论，而情报部门就是在这一背景下发出上述警告的。"

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