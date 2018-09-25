德语媒体:欠一屁股债 依然当霸主

(德国之声中文网)美国正在对中国发动贸易战，与此同时，华盛顿也欠着中国天价的国债。美国是否会因债务而崩溃？德国《商报》以"建立在债务上的帝国"为题，刊发评论指出，债务上的帝国就好比沙滩上的堡垒，但是美国的沙滩看来还相当稳固，其依赖债务的经济体系还能坚持很长时间。

作者注意到，美联储正通过调息等手段，吸引全世界的投资，从而保持美国市场的活力、支撑其公共财政。文章认为，和当初的英国不同，美国是一个巨大的国家，拥有巨大的国内市场，也从来不依赖殖民地，而且，美国资本市场的霸主地位，从来没有受到挑战。

"那么，能不能有另一个资本市场多少达到美国的水平？答案是否定的，在可预见的将来都不会改变。"

"固然，中国富有雄心壮志，其经济增长的潜力超过了不久前所有人的预期。现在，中国正以美国的国际竞争者形象示人，而美国则在特朗普治下越发展现出孤立主义倾向。"

"但是，这种政治层面的游戏几乎没有影响到资本市场。投资者希望看到的是中国市场更加重视对私有产权的保护。而美国市场则天然继承了英国的这一特点。"

"在中国，法治独立于政府权利之理念根本就不存在于传统之中，政治学者弗朗西斯·福山就曾经在著作中指出过这一点。这不仅仅阻碍了国内市场里形成真正的经济巨头，也明显地对外国资本的流入构成了障碍。"

文章接着指出，由于负债率低、国债发行少、欧债危机、各自为政等多重因素影响，欧洲也无法对美国的资本市场霸主地位构成挑战。"对于美国国债而言，最坏的情况不过是美元汇率贬值、债务被通货膨胀稀释，但是美国不会赖账。而在欧洲，则很有可能会发生债务减记，在希腊债务危机时已经发生过这种事了。"

"因此，结论是：美国资本市场暂时没有受到挑战，因此在可预见的未来，不必担心美国的高额债务会动摇美国金融霸权的根基。"

《南德意志报》以"真正的富矿"为题，刊发了该报驻华记者撰写的专栏评论。文章指出，在政府掌控一切的中国，人们依然有办法查看腐败案件，而其中的秘诀就是互联网。

"记者想在中国查些资料，可真的需要做好备受打击的心理准备。政府机关、大型企业经常会答复你'请发传真'，而在传真之后他们却一般不会再答复。然而，也有例外的时候，比如在互联网上，信息就显得十分透明。"

"中国的许多数据库都能够提供令人惊讶的信息。而在德国，要搞到这样的信息则是难上加难。此前，有很长一段时间，中国的企业目录都将很多信息公开，直到6年前《纽约时报》报道了时任总理温家宝的家人拥有巨额财产，而这篇报道所引用的证据，都是能在互联网上找到的。从此之后，企业目录公开就成了过去式。今天，必须要持律师执业证才能去查看这些资料。"

"但是，法院的数据库则依然公开，也仍然是一座真正的富矿。搜索'西门子'，能够找到40多份判决书，主要是关于销售医疗器械时的行贿腐败。判决书中显示，一些医院的负责人多年来收受中间商的贿赂，而这些中间商则长期与西门子合作。其中的猫腻是：医院负责人在采购招标时作手脚，给经销商支付更高的价格。这些多付的钱则最终变成回扣，而西门子方面则声称，对此并不知情。"

"若要查询进一步的信息，就需要'中国国际招标网'的协助。在这里，凡是金额超过100万元人民币的招标都会被记录并公开。通过这个数据库，可以知晓那些腐败医院的名称、中间商的姓名，有时甚至还能查到虚高的报价。然后，相关部门就可以进行介入调查了。"



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