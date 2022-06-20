 德语媒体：棱角鲜明的对华政策也许利大于弊 | 媒体看中国 | DW | 20.06.2022

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德语媒体：棱角鲜明的对华政策也许利大于弊

中国是德国至关重要的贸易伙伴，但对于一个对外不肯谴责俄罗斯发动的野蛮战争，对内在新疆等地残酷践踏人权的政权，柏林必须在经济利益和价值观之间做出选择。

Containerschiff im Hamburger Hafen, Hamburg,

（德国之声中文网）《商报》发表客座评论称，对于中国违反国际法准则、残暴践踏人权的行为，德国不应继续视而不见，而应联手欧盟和美国一道，共同对中国施加压力。这篇题为《棱角鲜明的对华政策也许利大于弊》的评论写道：

"中国也同样离不开国际贸易。贸易争端会让争执双方都付出高昂代价，而中国的代价会更高。

中国的红色皇帝习近平将市场准入作为胁迫外国就范的工具。即使是那些为香港自由或人权仗义执言的外国运动员，都会受到北京的严厉惩罚。习近平已经多次尝试对经济影响力较小的国家实施制裁，以期达到杀鸡儆猴的效果。澳大利亚和立陶宛就曾深受其害。

欧盟必须在此问题上表现出团结精神。因为一旦让中国对立陶宛等小国施压得逞，就会给各国树立一个危险的先例。

在此背景下，德国及欧盟也不应排除将欧盟共同市场的准入问题作为制衡的筹码。也就是说，一旦中国或其他国家严重违反游戏规则或向欧盟施压，那么，欧盟也应在必要情况下设置贸易壁垒。"

Litauen Taiwan Botschaft Eröffnung

因设立台湾代表处一事，曾引发北京同维尔纽斯的严重外交危机。

评论作者Holger Schmieding指出，对专制政权说不，也许会在短期内带来损失，但从长远来看，对德国乃至欧洲经济终将利大于弊。

"世界经济目前正处于动荡时期。普京发动的侵乌战争使能源和粮食价格暴涨，消费者受到严重冲击。但富裕的西方民主国家拥有完善的社会保险体制，承受力要远远超过那些相对贫穷的国家。总体而言，中国所面临的挑战要远远大于欧美所面临的挑战。

这并不是在为贸易战摇旗呐喊。但德国和欧洲应当清楚一点，鉴于欧洲拥有庞大的市场，在同中国的竞争中，欧洲是占据优势的。有鉴于此，欧洲人应当毫不犹豫地捍卫价值观和游戏规则，即使带来制裁和反制裁也在所不惜。

这样一来，德国及其盟友也许可以打造出良好的基础，各国都能遵守游戏规则，专制者也无法继续任意妄为。"

为了抗议俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争，西方国家对俄罗斯原油和天然气采取了不同程度的制裁措施。与此同时，中国却加大了进口俄罗斯原油的力度，今年五月，中国进口俄罗斯原油的数量比去年同期增长了55%。《明镜》周刊报道称：

"西方增大对俄罗斯制裁力度的同时，中俄两国却在上周就加强经济合作达成了共识。莫斯科和北京计划在能源、金融、工业和运输领域扩大合作。俄罗斯总统普京和中国领导人习近平此前还曾就发展双方军事关系交换了意见。

中国非常明显地回避对俄罗斯的侵乌战争提出批评。战争爆发前夕，普京和习近平就建立'无止境的双边关系'达成了共识，至于当时习近平是否已经知悉俄罗斯的出兵计划，至今仍无确切说法。"

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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