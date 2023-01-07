德语媒体：检测中国旅客是必要的政治施压

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以"当实用主义也会带来危险时"为题，刊发评论指出，尽管从科学方面而言，对中国入境旅客进行强制新冠病毒检测意义并不大，但是这一措施的政治施压效果不容轻视。

"许多专业人士都认为，对自中国入境旅客进行强制新冠病毒检测的做法并不合适。他们根据当前流行的变种来评估疫情，因而以此来评估具体措施的性价比。这是流行病学领域的实用主义，但是这种实用主义无视了另一个方面，后者在将来的疫情预防工作中将是决定性的：公共卫生政策领域的施压。这种施压现在比以往任何时候都更为迫切。"

"预防和快速扑灭疫情，这只能依靠最大程度的透明。但是中国却对透明度不感兴趣。只是在面临施压后，中国方才将几百例新冠病毒测序结果输入了国际公开的基因数据库，而且这么做的目的只是为了证明当前流行变种早就已经在国外流行。中国的此般态度，能有多少公信力？这又会将我们引向何方？"

"就在几个月前，世界卫生组织公布了一份全球疫情预防公约的草案。可是，在这份草案提交联合国大会之前，就有可能变成一张废纸，甚至有可能撑不到新冠疫情结束。公共卫生政策现在难以让我们大家再次有安全感。"

杜塞尔多夫出版的《经济周刊》以"中国愤世嫉俗的新冠游戏"为题，刊发评论指出，中国防疫政策急转的可怕之处在于北京对信息流动的严密控制，能够迅速借其他国家对中国入境旅客的病毒检测来宣扬"西方国家亡我之心不死"。

"几乎令人恐惧的一点是：北京对媒体的控制已经到了何种程度！能够流传到德国的信息几乎只剩各种猜测以及少数偷偷传送到外国的手机照片，上面显示了北京或者上海不堪重负的医院和殡仪馆。"

"至于在其他百余个人口超百万的大城市，抑或是贫困省份乃至疫苗接种率尤其低的农村地区，情况又是如何？中国在那里要面对多少场像当初意大利贝加莫、美国纽约那样的悲惨疫情？奥密克戎变种又会在不同人群中造成多大的死亡率？在云南、四川、甘肃、宁夏等偏远地区的医院里，又会上演怎样的惨剧？国际社会几乎无从知晓，北京也不希望国际社会有所了解。相反，宣传官员们这些天又在拼命暗示西方国家亡我之心不死，认为西方人依旧凭借旧殖民主义优越感来拒绝给予中国应有的地位。"

"这也提示了一点：一个政府在外交层面上认为自己不得不煽风点火时，一定是因为在内政方面受到了尤其大的压力。如果这个说法是正确的，就说明中国当前的疫情相当严重。如今已经升任中国副外长的华春莹在其推特上指责说，那些此前批评中国防疫政策侵犯民众自由和人权的人，现在却在政府放松防疫后认为中国是威胁。华春莹还说：'也许这些人关心的不是新冠疫情，而是如何操纵新冠议题从而置中国于死地？'"

"这些人？也许华春莹指的是伟大领袖习近平和他的官员？要是这样的话，华春莹说得可太对了！这个世界也有望因此进一大步。"

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