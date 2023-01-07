德语媒体：检测中国旅客并非为了阻挡病毒

（德国之声中文网）慕尼黑出版的《南德意志报》以"卫生部长劳特巴赫的动议并不只是政治形象工程"为题，刊发评论指出，德国确实应该对中国旅客进行新冠病毒检测，但这样做的目的并非是阻隔病毒入境。

"当前各界正在讨论是否强制要求自中国入境旅客接受病毒检测。这再次表明，在新冠疫情问题上，大家真的在各说各话。德国卫生部长劳特巴赫(Karl Lauterbach)的动议到底是好是坏？这个问题主要还是取决于动议的目标是什么。"

"谁要是以为，通过强制测试能够为德国竖立一道防火墙，从而基本杜绝新型变种被带入德国的可能性，就未免太天真。卫生部长劳特巴赫要求自中国入境进行快速抗原测试，这更像是形象政治。快速抗原测试的错误率很高，而且尤其在感染的早期，测试并不能检出阳性。劳特巴赫的动议毫无意义，因为病毒并不会因为这样的做法而被阻绝在外。"

"病毒正在多个国家迅猛传播，忍受了好几个月封控的人们正要环球旅行，往往还携带病毒。因此指望阻绝病毒的斗争注定是徒劳的。不仅仅是面对来自中国的旅客，即便在德国国内，病毒也依然在流行。有鉴于此，中国旅客也不太可能引发一场新的疫情。而且，根据世卫组织1月4日发布的病毒测序数据，正在中国传播的病毒变种，其实和德国正传播的是同一种。所以，这一事实也驳斥了对中国入境旅客可能疫情新一波疫情的恐惧。"

"但是，劳特巴赫的动议其实也有其意义。根据他的构想，将抽检部分旅客的测试样本去进行测序，同时也将对飞机的废水进行采样。这是正确的，因为测序能够让我们了解病毒的特性，能让我们知晓正在流行的是哪种变种，或者是否有新变种。新变种不仅仅可能来自中国。专家们最近几个星期一直希望中国能够提升疫情信息透明度，从而让外界更好地评估形势。而在机场对入境旅客进行检测，至少能让我们管中窥豹。"

杜塞尔多夫出版的《莱茵邮报》以"对中国入境旅客进行强制检测 这种做法尚有缺陷"为题，刊发评论指出，中国的爆发式疫情以及北京当局的不透明做法有足够的理由让德国人担心新型变种，但是强制检测却并非有效的手段。

"小心防备总归好过后知后觉，这点教训是我们所有人都应该从新冠疫情中吸取的。而且，XBB.1.5变种已经让世卫组织的专家感到担忧。在1月5日晚间，德国卫生部长劳特巴赫在推特上表示，希望在危险变种抵达德国前，大家已经度过了冬天，'我们正在监视XBB.1.5变种在德国境内的传播强度。'劳特巴赫还指出，这种变种已经在美国东北部造成了住院需求上升。"

"鉴于全球旅行早已恢复到了疫情前水平，最好应有一份全欧洲统一的应对方案。尽管多个成员国建议对自中国入境旅客进行强制检测，但是欧盟方面依然无法就此达成一致。德国公共卫生服务机构医生联合会甚至还提议，对每一个被抗原快筛检出阳性的旅客，都要再进行样本测序，从而严密监视可能的新变种传播。"

"可是，谁又应当来进行这样费力的检疫呢？谁又来承担这笔费用？在意大利米兰机场，自中国入境旅客的筛查阳性率甚至接近一半，因此这样的措施是有意义的。但是，还有许多问题待解答，比如接下来如何隔离、实验室是否具备足够的测序能力。这些都是对中国旅客强制检测措施的缺失，尽管它总体上是正确的。"

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