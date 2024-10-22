德语媒体：梅赛德斯-奔驰低估了中国竞争对手

以豪华和高性能著称的梅赛德斯-奔驰集团在电动汽车时代面对来自中国的严峻挑战。《法兰克福汇报》文章认为，这家德企低估了中国竞争对手追赶欧洲供应商的速度。《新苏黎世报》文章关注了金砖国家的一体化趋势以及在世界经济中分量的增加。

（德国之声中文网）当梅赛德斯-奔驰集团首席执行官康松林（Ola Källenius）今春与客人一起漫步在公司"经典中心"时，他表示他领导下的集团所代表的就是创新技术与奢华。"我们希望制造世界上最令人向往的电动汽车"，康松林补充道。

《法兰克福汇报》的文章回顾了这一细节并指出，" 这位经理简明概况了他的两个最重要的战略。从2030年起，这家位于巴登符腾堡州的企业应尽可能地只销售电动汽车。不是随便什么车，而是昂贵的客户需支付六位数的奢华轿车。"

然而，事与愿违。文章指出，梅赛德斯-奔驰集团销售更多电动车及其奢华战略都没有成功："今年初，每10辆售出的梅赛德斯-奔驰有一辆是电动车，而在第三季度却变成了每12辆中才有一辆是电动车。而新的销售数据表明：奢侈品策略也并没有带来康林松所希望的成功。S级、G级和AMG系列的销量也明显下降。"

文章分析，其中的原因包括"尤其是来自欧洲的客户对电动汽车并不热衷"，以及经济形势："该企业三分之一以上的销量都在中国，很明显，旧的新引力不再有效。带有星标的汽车不再是声望的象征。梅赛德斯长期以来是内燃机汽车的标杆，但在新兴的电动汽车时代，这一地位正在动摇。在竞争激烈的中国电动汽车市场，梅赛德斯低估了中国竞争对手在技术和创新方面追赶欧洲供应商的速度。"

作者认为，"虽然经济将在中期内再次趋稳，但关于有效的电动车战略以及证明其高价合理的创新优势减少的问题仍然没有得到解答。还有一个问题将加剧这一问题：康林松将不得不在未来几年内把资金和人力同时分配给进一步开发内燃机汽车和电动汽车，而中国的竞争对手将完全专注于电动汽车并继续迎头赶上。"

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金砖国家的经济分量加大

《新苏黎世报》文章关注了本周二在俄罗斯喀山开幕的金砖国家峰会。文章指出：""随着金砖国家成员扩大到九个，代表着世界人口的一半，其经济分量也随之增加。金砖国家的GDP目前占全球GDP的35%以上。而七国集团国家在全球GDP中的比例仅为30%。金砖国家还占全球贸易的五分之二左右。金砖国家的影响力在能源领域尤为显著，如果沙特阿拉伯如普遍预期那样加入该集团，金砖国家将占全球原油产量的43%和天然气产量的 32%。如果科威特、哈萨克斯坦和巴林等候选国稍后加入，所占份额还将进一步增加。而以中国和印度为首的金砖国家也占石油进口的38%。"

中国国家主席习近平10月22日出席喀山举行的金砖峰会，受到俄罗斯总统普京的欢迎 图像来源: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

文章尤其谈到中国扮演的角色："2002年至2022年间，金砖国家的货物贸易在全球贸易中的份额翻了一番，达到40%。原因之一就是中国近年来经济的快速发展。如果看看金砖国家之间的相互依赖程度，近年来的经济一体化就更加清晰。例如，近年来，中国作为工业和消费品供应商的重要性显着增加。同时，该国也是最大的原材料进口国之一。"

文章还指出，根据联合国贸发会的一项研究，2001年约有840亿美元流入当时的金砖四国，占全球外国直接投资的11%，二十年后，流入金砖五国的资金已达到3550亿美元，占全球外国直接投资的 22%。

不过，《新苏黎世报》文章也分析了可能在中期内削弱金砖国家的经济和政治影响力的因素，包括该联盟中包含中国、印度等地缘政治竞争对手；中国对国外原材料的需求最近有所下降--"造成这种情况的原因是经济危机，特别是房地产业的崩溃"。此外，"全球对中国在绿色技术、电动汽车和钢铁等领域出口攻势的抵制正在加剧。甚至金砖国家成员巴西现在也对来自中国的个别产品征收惩罚性关税。"

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