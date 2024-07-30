德语媒体：梅洛尼中国行 新丝路不如老丝路

意大利总理梅洛尼首次访华，希望在退出习近平一带一路基建计划后，修复对华关系。《法兰克福汇报》写道，马可·波罗是一个助力因素。巴黎奥运，中国跳水运动员再创佳绩。德国参赛选手向《图片报》讲述，中国同行为了训练甚至“三年见不到家人”。

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》题为“老丝绸之路而不是新丝路”的文章开篇写道：“这一行程开始的画面，看上去有点像家庭聚会。意大利总理梅洛尼周六在北京走下飞机，与她八岁的女儿手牵手。下面等候的除仪仗队和中国外交部一名代表之外，还有一个大概同样年级的中国小男孩，手里捧着鲜花。”

“尽管画面和谐，但梅洛尼上任近两年来首次访华首要是为了经济和地缘政治利益。…特别是，双方希望修复关系。去年底，梅洛尼的中右翼联盟退出习近平的全球基建倡议‘新丝绸之路’。…北京以遗憾和恼怒获知意大利退出该项目的消息，称这是华盛顿向罗马施压的结果。与此同时，北京却正寻求改善同欧盟的关系，中国对罗马退出的反应也保持克制。数月来，意大利公民也获准免签前往中国两周。”

文章写道：“梅洛尼周一也向习近平提出，可在欧盟和中国之间作调停人，同时要求贸易关系更平衡。之后是晚宴。其它细节尚不清楚。意大利迄今为止是支持欧盟对中国电动汽车征收特别关税的国家之一。中国正在给一些欧盟国家做工作，以期阻止该关税11月正式生效。”

文章写道：“在北京的政治会晤后，梅洛尼周二将前往上海。不过，周一还有为一个展览揭幕的日程，梅洛尼称，这一展览显示两国人民的紧密关系。展览题为‘知识之旅’，以曾从意大利前往中国旅行的马可·波罗逝世700年为由头。看上去，既然新丝绸之路没谈拢，那就在老丝绸之路上达成一致。”

（资料图片）对于中国运动员来说，奥运金牌的背后代价往往是巨大的 图像来源: Stefan Wermuth/REUTERS

“三年不见家人”

巴黎奥运会上，德国双人10米跳台选手巴特（Timo Barthel）和艾克曼（Jaden Eikermann）获得第七名。中国选手组合则摘得金牌。《图片报》写道，中国运动员一如既往在跳水比赛中占据主导地位。

该报采访巴特，他说道：“他们（指中国运动员）住在寄宿学校里，一个房间四个人。一天训练12个小时。除了跳水，他们不知道别的。他们没有自己的生活，不像我们，可以跟女朋友或者伴侣出去，吃冰激淋，去饭店，与家人聚会。他们有时候三年都见不到家人。”

巴特向该报表示：“这是绝对的世界级水平与我们今天的表现之间的差别。但问题也是：你想要这样吗？想要为了得金牌，过这样一种生活吗？”

《图片报》写道，巴特自己经常在柏林训练，因为那里条件好。他自己仍住在哈勒，因为那里的俱乐部每个月多付几百欧元。16岁时，他离开亚琛的家人，搬到了德累斯顿，以便训练。职业上他挂靠在联邦国防军。

该报写道，体育的意义究竟有多重要？什么样的牺牲是可以接受的？运动员又应受到怎样的补偿？

巴特对此的回答是：“我听新闻说，我们在德国如果获得金牌，会有2万欧元奖励。值得吗？为了2万欧元，把你的全部生活都放在一边？我们也付出代价。我不再住在亚琛。我这样做只是为了我自己。对我们来说，钱不重要。”

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