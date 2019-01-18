德语媒体：柏林的顾虑

（德国之声中文网）2015年，中美两国就网络安全签署协议，双方承诺不得以黑客手段窃取对方商业机密。据称，协议签署后，来自中国的黑客攻击明显减少。然而，三年后的今天，中美之间的贸易争端不断升级。美方宣称，中国已经不再遵守双方的网络安全协议。《南德意志报》撰文指出，网络安全对德国来说也是一个令人头痛的问题。这篇题为《对中国黑客的恐惧》的文章写道：

"柏林方面也希望同中国签署一项网络安全协定，以遏制困扰德国工业界的经济间谍行为。2016年7月，德国总理默克尔和中国总理李克强就框架条件达成了共识。备忘录上虽然使用了绕口的'网络空间'和'协商机制'等词汇，但其核心内容实际接近中美网络安全协定。中方向柏林派出谈判代表，但谈判本身很快就陷入了困境。

北京非但没有建立起信任，反而加强了监控。2017年6月中国网络安全法开始生效。此后，通讯、能源、供水、交通运输以及金融企业只能购买通过国家安全检查的信息技术产品。此外，各公司还须承诺，必要情况下，向政府部门提交数据。更为严重的是，在这之后，各公司只能使用国家认可的VPN软件。几乎所有外国在华公司均借助这类软件同总部进行联络，比如传递人员信息、建筑图纸和合同等文件。"

文章写道，建立信任对中国来说至关重要。"网络设备商华为期望能够参与德国的5G网建设。但美国不断向盟友施压，要求他们不要使用中国的技术。内部文件披露，5G技术如同3D印刷一样，将会改变世界。美国人的战略是所谓'改写剧本'，要阻止中国占据世界市场主导地位。"

"对于德国政府来说，这是一个艰难的抉择。一方面，德国不想得罪将扼制中国技术发展视为国家安全利益的美国。另一方面，中国又是德国最重要的贸易伙伴。在没有任何证据显示华为从事间谍活动的情况下，德国有什么理由禁止使用华为技术呢? 德国工业联合会主席坎普（Dieter Kempf）此前就提出警告说，德国不能'未审先判'。而德国政府在5G问题上一直语焉不详，只是强调5G网络是'网络经济的基石，对联邦德国的安全具有非同寻常的重要意义'。"

德国是否会在5G网建设中采用华为设备，截至目前还没有定论，但相关的讨论却越来越多。《南德意志报》以"柏林的顾虑"为题介绍了相关的争论。文章写道：

"总部位于波恩的德国电信宣布，该公司正在重新审视它的采购策略。公司一名发言人表示：'德国电信对有关中国网络产品的安全讨论高度重视。'此前，英国电信已决定在5G网建设中不采用华为的设备。在电信行业里有人担心，原本五家制造商一旦只剩下四家，那么价格一定会上扬。

沃达丰已经开始进行5G网自动驾驶的实验。该公司强调，相关实验中没有采用华为的设备。而是使用了欧洲制造的爱立信设备。"

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