德语媒体：柏林的中国难题

（德国之声中文网）《商报》报道称，过去几个月来，德国政府一直在敦促德国企业减少对中国的依赖，但收效却并不明显，化工巨头巴斯夫以及一些汽车厂家仍在继续扩大在华投资规模。这篇题为《柏林的中国难题》的报道写道：

"德国总理肖尔茨不断强调'不应把全部鸡蛋都放在一个篮子里'，为此目的，德国政府也采取了一系列措施，鼓励企业减少对中国的依赖程度。不过，无论是专家学者，还是联邦部委，对政府上述措施的有效性都持怀疑态度。德国经济研究所全球及地区市场部主任马泰斯（ Jürgen Matthes）对《商报》表示：'在减少对华经济依赖的问题上，如果本着不得干预企业运营的市场经济原则，那么政府能做的事情就非常有限。'

联邦政府已经制定的措施之一，就是对投资担保做出限制。通过这项担保，企业在风险市场投资时，国家可以为其承担经济及政治风险。从十一月开始，提供国家担保的条件变得更为苛刻。比如为面向单一国家的担保制定了上限，以避免风险过度集中。

政府提供的数据显示，这项措施已经产生了效果，比如十一月至今，已有涉保金额大约为40亿欧元的十四项申请未获批准。但这一措施是否真能阻止企业前往特定国家投资，专家们深表怀疑。马泰斯表示：'对国家担保做出限制，恐怕很难对德国企业的投资决策起到关键性作用。当企业继续认为中国市场极具吸引力、并且不可替代时，情况更为如此。'"

《商报》援引德国政府中国战略草案的内容报道称，德国政府还计划对企业引入申报及风险测试义务，也就是说，企业除了应定期向政府报告其中国业务的进展情况外，还需定期接受风险测试，以便及时发现风险并采取补救措施。文章最后写道：

"对德国企业的中国业务来说，台海危机升级是他们所面临的最大风险。尽管台湾从未受到1949年成立的中华人民共和国的管辖，并拥有自己的民选政府和司法体系，但中国政府却一直视台湾为中国领土的一部分。中国党和国家领导人习近平多次强调，实现'祖国统一'是其奋斗目标，而且不排除动用武力的可能性。"

ntv网站发表长篇报道指出，受中国经济环境及自身创新动力不足的影响，德国汽车在中国的市场优势正在受到挑战，处境不容乐观。但另一方面，如果失去了中国市场，对德国汽车工业来说，更将是一场灾难。

"中国无休无止的封控停摆，不仅是对德国汽车制造商，也是对整个德国工业发出的、令人痛苦的警示信号：过度依赖单一市场，后果极其严重。德国政府在对华投资问题上的保留态度也凸显了政府对华政策的变化。北京对台湾的耀武扬威更让人不禁自问：一旦台海发生冲突，将带来怎样的后果？

在汽车行业专家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）看来，一旦突然失去中国市场，德国企业制造商将面临一场劫难。中国在德国汽车销量中占比40%，利润占比更高达50-60%。德国汽车工业失去了中国市场，斯特兰蒂斯（Stellantis -美意法三国企业组成的汽车集团）就将掌控整个欧洲市场。'我们将在一夜之间失去成本优势和我们行业中最有利可图的市场，并将我们自己与技术进步隔绝开来。长远来看，这对德国汽车工业是死路一条。"。

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