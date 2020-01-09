德语媒体：柏林对台湾大选保持沉默

(德国之声中文网）同台湾的外交互动，历来都是敏感话题。每逢台湾大选，这一问题就显得尤为突出。《法兰克福回报》报道称，周一总理府举行的例行记者会上，当被问及德国政府是否会对蔡英文连任台湾总统表示祝贺时，政府发言人塞伯特以无可奉告作为回应。但他谈及选举本身时也表示："我们对台湾总统大选在自由民主轨道上，得以和平和顺利举行表示祝贺。"这篇题为《柏林没有祝贺台湾大选》的报道写道：

"要知道的是，中华人民共和国会密切关注外国政府对台湾大选的评判。因为对北京来说，台湾是中国的一个地区，这里的选举也只是本国境内举行的'地方选举'。有鉴于此，中国外交部长王毅对'某些西方政客的错误言行'做出了强烈反应。王毅这里所指的是美国国务卿彭培奥对蔡英文当选台湾总统后第一时间所表达的祝贺。

事实上，联邦德国政府过去也曾对台湾选举表达过祝贺。八年前，时任德国外长的韦斯特韦勒对马英九当选连任表示祝贺，当然，马英九被视为亲北京的台湾总统。四年后，出于对北京的顾忌，德国外长施泰因迈尔未对新当选台湾总统表示祝贺，但却在选举当天发表声明，赞赏'民主价值观在台湾所拥有的崇高地位。'现任德国外长马斯则没有做任何表态。周一，德国外长发言人回应相关提问时称联邦政府新闻发布会上更适合提出上述问题。去年，马斯曾严重激怒中国方面，因为他和香港民运人士黄之峰在一次聚会上合影留念。此后，中国外长取消了两次两国外长会晤计划。"

柏林方面也承诺遵守"一个中国"原则，承认"中华人民共和国是中国唯一合法政府。"文章写道：

"去年十二月，柏林不得不重申'一个中国原则'，当时一项要求德国同台湾建立外交关系的民间倡议被提交联邦议院讨论。本周二，台湾宣布共有'六十多个国家'祝贺台湾总统当选连任，但台湾政府并没有说明具体包括哪些国家。这些国家当中也许包括德国，因为'德国在台协会'处长王子陶（Thomas Prinz），也就是事实上的驻台大使在脸书上对蔡英文当选表示了祝贺。

对于公开在推特上对蔡英文当选表示祝贺的国家元首，蔡英文也分别在推特上表达谢意。但这自然都是一些得益于台湾慷慨援助，愿意保持外交关系的小国。比如帕劳、海地、洪都拉斯以及危地马拉等。"

欧洲准备好迎接"技术冷战"了吗？

虽然旷日持久的中美贸易争端出现了一些缓和的迹象，但《商报》客座评论认为，中美两个大国间的竞争将会长期存在下去，欧洲工业界必须为此做好准备。作者卡尔-托马斯·瑙曼（Karl-Thomas Neumann）是欧宝公司前总裁。他写道：

"世界已经发生了深刻的变化。我们现在所看到的，还只是美中两国'技术冷战'的开端，这场冷战还将持续数十年之久。而这场冷战中欧洲将扮演怎样的角色，现在还无人知晓。我们欧洲的跨国公司，比如汽车工业，必须制定出分别面向美国和亚洲的新战略。为此目的，必须在迄今为止的全球战略中加上面向中国的内容。现阶段，欧洲需要采取两条腿走路的原则。

接下来，我们还需要弄明白，我们应当在哪些领域拥有我们自己的技术，以及如何保障我们的数据主权。如果不想依附于两大阵营的任何一方，就需要拥有自己的谈判筹码，只有这样，才能捍卫自身的利益并获得市场。在中美争端中保持中立，将意味着在夹缝中被挤得粉身碎骨。而选边站则又意味着需要长期放弃另一方。有鉴于此，第三条道路只能是，自信地走自己的路，建立起自己的标准。虽然我们现在距离这一目标还很遥远，但这并不意味着我们无法实现这一目标。"

评论写道：德国拥有强大的经济实力，是美国的友好盟邦，同时又同中国联络密切，因此，德国必须在欧洲扮演典范角色。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]