德语媒体：柏林墙与香港

（德国之声中文网）《南德意志报》9月26日一篇报道介绍了将在香港举行的一场德国文化节如何成为外交上的敏感事件。

文章写道："香港是新的柏林--活动人士黄之锋两周前访问德国时表示。外长马斯当时与22岁的黄共同露面。看来外交部似乎支持这位民权人士说的话。然而如今，德国领馆11月与歌德学院、柏林旅游机构Visit Berlin以及香港一家文化中心举办的一次文化节，却传递出另外一种印象。'柏林项目'将持续14天，许多德国艺术家、音乐家将飞往香港。1月底，领馆的准备工作的项目名称是'柏林周暨柏林墙倒塌30年'。6月德国领馆该文化节的关键词还是'主题柏林墙'。但如今，距离活动举办不到一个月，无论在文化节的网站还是节目手册上都没有提到这个纪念日。"

文章写道："但如今，组织者却有不同的说法。外交部称，这并不是一个政治或历史性质的活动。……柏林旅游机构Visit Berlin的负责人奇克（Burkhard Kieker）表示，文化节只是一次推广活动。'它可以在一年中的任何时间举行。'此外，奇克很确定，领事馆会对'这一主题'相应'敏感'地处理。"

文章写道："歌德学院负责人迈尔-佐里奇（Almuth Meyer-Zollitsch）是唯一一位明确讲述过程的人。她说，从一开始，大馆（即举办活动的香港文化中心）对于主题就有非常广的范围。从来都不是只有柏林墙倒塌这一个主题，而是围绕柏林多样的历史和文化圈。但她说，明确的是：在（香港）抗议活动的过程中，焦点转离了柏林墙倒塌这个主题。她强调，歌德学院的文化节目并未改变。如果看一看歌德学院将要放映的电影清单，那么她的说法感觉是可信的。电影中包括'伯恩霍姆大街'（Bornholmer Straße，注：东西柏林一段分界）、'再见列宁'、'窃听风暴'。"

文章之后写道，文化节所邀请的宾客中还有一位拒绝参加，那就是特首林郑月娥。"5月，两名香港人在德国获得政治避难后，（德国）领事受到召见。据称之后林郑月娥发出了拒信。马斯与黄会面后，德国驻北京大使也受到召见。在香港寻找线索时听到这样的话：对中国就是要谨慎，不要引起注意，要考虑北京能容忍什么，不能容忍什么。"

"国有企业卷土重来"

《新苏黎世报》题为"中国国有企业庆祝重返"的文章写道："根据欧盟在北京商会，中国在'冗余、低效的国有企业'改革方面没有进展。周二公布的'欧盟企业在中国建议书2019/2020'（European Business in China Position Paper）中称，过去一些年来，尽管北京越来越大地向外国公司开放市场、改善经营环境，但这些积极的进展被国有企业的重新复苏抵消了。该商会有1600余家成员企业。"

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