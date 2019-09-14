德语媒体：柏林不会跟着喊“解放”

上周，德国外长马斯在柏林同香港抗议运动代表人物之一黄之锋会面，引来北京抗议，如何评价这一举动，德语报章仍在讨论。此外香港抗议运动新的“主题曲”也引起德国媒体的注意。
（德国之声中文网）《法兰克福汇报》周日版刊登题为"柏林无力独自抗衡北京"（Allein ist Berlin gegen Peking machtlos）的评论。文章写道，中国外交部召见了德国驻华大使，并威胁称，这会"给双边关系带来负面影响"。
"乍一看，这一的反应与12年前联邦总理（默克尔）会见达赖喇嘛造成德中关系陷入长达数月的冰期有相似之处。然而，凡涉及西藏及其宗教领袖，都被北京画上了粗重的红线，这一点众所周知。达赖喇嘛的政治分量比22岁的黄之锋要大得多，他只是香港抗议运动中很多代表面孔之一。尽管如此，北京在香港议题前也竖起了一个醒目的禁止牌。这不仅表明，面对已持续数周的危机，中国领导层有多紧张。这也表明，中国越来越不在意与他国发生外交龃龉。
这一有目的性的对抗首先是向国内民众发出的一个信号。北京对与西方的体制对抗火上浇油，意在让民众、包括已相当国际化的精英阶层认识到本国体制的优越性。这样做取得了令人瞩目的成功，民族主义和目中无人的优越感比比皆是。
同时，北京对外也愈发不加掩饰地采取威吓方式，已贯彻自己的世界观。这也奏效了，西门子、奔驰、Zara--一系列西方企业对中国唯唯诺诺，只因它们'伤害了中国人民的感情'。"
作者认为，马斯外长会见黄之锋的做法是对的，"以表明，德国政府不会屈服于中国的威吓。一味视而不见，反而会让北京瞧不起。"
"不过，鉴于德国经济对中国巨大的依赖性，要是相信德国能一再触怒北京，则是天真的想法。只有欧洲形成统一的对华政策，柏林才能有效地建立起压力。但目前离这个目标还差得远。……被拖入黄之锋在柏林所说的'冷战'，或加入'解放'香港的呼声，显然不是德国的利益所在。在国际法的意义上，毫无疑问香港是属于中国的。"
作者认为，"仅仅高喊'自由'、'民主'是不够的，因为香港的矛盾冲突过于错综复杂。" 较为明智的做法是，考虑"在这场冲突中如何运用德国有限的政治资本，例如与其他国家一起明确定义，如果香港的决策者让针对示威者的暴力进一步升级，会面对哪些惩罚措施。"
抗议运动主题曲
柏林出版的《每日镜报》周一刊登文章，介绍近期成为示威运动主题曲的歌曲"愿荣光归香港"是如何产生和传播的。
"《愿荣光归香港》唤起人们身份认同感的首先是歌词里充满希望的悲壮情怀，'光辉'、'昂首'这样的用词结合以管乐器为主、宗教仪式氛围的配乐。音乐中既没有愤怒，也没有苦涩，示威者不是因一个超强大的敌人而走到一起，他们在传播一个共同的愿景。"
这首歌诞生时间不长，却在香港迅速传播。人们在街头、在球场、在购物中心临时集结，即兴合唱。文章写道，与以前香港抗议运动中传唱的经典歌曲不同的是，这首歌是共同创作的产物，"是属于这场运动的"。它"不仅给人以一种认同感，而且也是一种新的抗议形式。抗议在不断的运动中，在网路、在街头同时传播。"
摘编自其它媒体，不代表德国之声观点
德国外长马斯见黄之锋引发的德中外交争端，依然是德语报刊评论版的焦点。《威斯特法伦新闻报》赞扬德国政府敢于向北京展现棱角。《巴登报》认为，香港僵局的根源在于北京从来没有与民主社会互动的经验。《商报》则刊登了正反两方的评论，探讨外长马斯此举的得失。 (13.09.2019)
德国外长马斯与香港示威运动代表人物黄之锋见面后引发的德中口水战，又有新进展：德国驻华大使周三被中国外交部召见。中国驻德大使吴恳则说，有确凿的证据显示，境外势力介入了香港的示威运动。马斯本人在周四回应说，未来会继续与人权活动人士会面。 (12.09.2019)