德语媒体：柏林不会跟着喊“解放”

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》周日版刊登题为"柏林无力独自抗衡北京"（Allein ist Berlin gegen Peking machtlos）的评论。文章写道，中国外交部召见了德国驻华大使，并威胁称，这会"给双边关系带来负面影响"。

"乍一看，这一的反应与12年前联邦总理（默克尔）会见达赖喇嘛造成德中关系陷入长达数月的冰期有相似之处。然而，凡涉及西藏及其宗教领袖，都被北京画上了粗重的红线，这一点众所周知。达赖喇嘛的政治分量比22岁的黄之锋要大得多，他只是香港抗议运动中很多代表面孔之一。尽管如此，北京在香港议题前也竖起了一个醒目的禁止牌。这不仅表明，面对已持续数周的危机，中国领导层有多紧张。这也表明，中国越来越不在意与他国发生外交龃龉。

这一有目的性的对抗首先是向国内民众发出的一个信号。北京对与西方的体制对抗火上浇油，意在让民众、包括已相当国际化的精英阶层认识到本国体制的优越性。这样做取得了令人瞩目的成功，民族主义和目中无人的优越感比比皆是。

同时，北京对外也愈发不加掩饰地采取威吓方式，已贯彻自己的世界观。这也奏效了，西门子、奔驰、Zara--一系列西方企业对中国唯唯诺诺，只因它们'伤害了中国人民的感情'。"

德国外长马斯与黄之锋

作者认为，马斯外长会见黄之锋的做法是对的，"以表明，德国政府不会屈服于中国的威吓。一味视而不见，反而会让北京瞧不起。"

"不过，鉴于德国经济对中国巨大的依赖性，要是相信德国能一再触怒北京，则是天真的想法。只有欧洲形成统一的对华政策，柏林才能有效地建立起压力。但目前离这个目标还差得远。……被拖入黄之锋在柏林所说的'冷战'，或加入'解放'香港的呼声，显然不是德国的利益所在。在国际法的意义上，毫无疑问香港是属于中国的。"

作者认为，"仅仅高喊'自由'、'民主'是不够的，因为香港的矛盾冲突过于错综复杂。" 较为明智的做法是，考虑"在这场冲突中如何运用德国有限的政治资本，例如与其他国家一起明确定义，如果香港的决策者让针对示威者的暴力进一步升级，会面对哪些惩罚措施。"

抗议运动主题曲

柏林出版的《每日镜报》周一刊登文章，介绍近期成为示威运动主题曲的歌曲"愿荣光归香港"是如何产生和传播的。

"《愿荣光归香港》唤起人们身份认同感的首先是歌词里充满希望的悲壮情怀，'光辉'、'昂首'这样的用词结合以管乐器为主、宗教仪式氛围的配乐。音乐中既没有愤怒，也没有苦涩，示威者不是因一个超强大的敌人而走到一起，他们在传播一个共同的愿景。"

这首歌诞生时间不长，却在香港迅速传播。人们在街头、在球场、在购物中心临时集结，即兴合唱。文章写道，与以前香港抗议运动中传唱的经典歌曲不同的是，这首歌是共同创作的产物，"是属于这场运动的"。它"不仅给人以一种认同感，而且也是一种新的抗议形式。抗议在不断的运动中，在网路、在街头同时传播。"

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摘编自其它媒体，不代表德国之声观点