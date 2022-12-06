德语媒体：极权的极限

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表评论称，为了捍卫独揽大权的地位，多年来习近平一直在塑造他永远正确的领袖形象。但事实证明，这位领袖也是会犯错误的。这篇题为《开始退缩的中国领导人》的评论写道：

"一款最早在中国现身，继而肆虐全球的病毒，现如今终于让习近平陷入了颜面尽失的尴尬境地。给中国乃至全球经济造成惨重损失的清零战略正是习近平的主意。就在几周前，他还曾在中共党代会上宣称，清零战略是战胜新冠疫情的唯一正确途径。

现在，面对抗议浪潮，政府终于开始退缩了，开始回到了务实政治的道路上。他们发布了一系列朝着正确方向的新规定，他们至少发出了这样的信号，即中国也会走上其他国家早已开始实践的防疫路线。至于这条道路最终是否能达到目的，目前没有人敢打保票，毕竟新冠病毒变化多端，已经多次让全世界措手不及。"

评论作者Peter Sturm指出，中国放弃"清零战略"固然是件好事，但如果不改变僵化的政治运作，今后的问题还会有很多，比如，地方政府接下来会争相完成中央下达的疫苗接种指标：

"这里会出现很多潜在问题。几乎可以肯定的是，短期内北京就会收到一系列成功的喜讯。但这些喜讯是否都同现实情况相符，就另当别论了。在习近平治下的中国，打造美好的假象，永远是最重要的事情。代价则需要别人承担。"

《商报》发表评论指出，当今的中国正处在一个历史性的转折点：经济萎缩，政治僵化，民众则怨声载道。既然习近平一人独揽大权，那当前出现的种种问题，也必须有习近平一人负责。

"在这场毫无科学依据、违反全球学术共识、近乎荒诞的清零试验中，中国式的傲慢在全世界面前暴露无遗。但是，在习近平的制度设计中，最高领袖是不会犯错误的。现在几乎所有中国人都已经意识到，习近平把中国带入了一个极其尴尬的境地。如果中国政府立即取消全部疫情限制，中国将马上面临另一个更严重的问题：医疗系统顷刻崩溃，并造成大量死亡。因为中国人无缘接种更为有效的西方疫苗，因此几乎没有应对病毒的群体免疫力。

习近平从一开始就将疫情防控提升到了同西方展开制度竞争的高度，并最终以失败告终。取得防疫的初步胜利后，中国领导层以越来越快、越来越激进、越来越癫狂的形式走上了有目共睹的歧途。习近平的盲目自信也让全世界看清了中国政治制度的弊端。同样，日趋马列主义化的习氏经济政策也暴露出了各种问题。一个习不肯承认的事实是：中国经济奇迹的基础并非红色意识形态，而恰恰是毛的继任者邓小平四十年前摒弃红色意识形态的结果。

不过，西方也没有理由为此幸灾乐祸。一个强大的中国，还是一个疲弱的中国，究竟哪一个中国更令西方害怕的问题尚没有定论。而且，专制者遇到内部压力时，往往会对外铤而走险以转移矛盾。这种危机意识，并不只对台湾有效。"

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