德语媒体：极权的极限

周三开始，中国大幅度放宽疫情控制，以此宣告了"清零战略"的失败。对于一直在亲自部署亲自指挥中国防疫工作的最高领导人习近平来说，这无疑是一件颜面尽失的事情。事实证明，新冠病毒并不听从这位中共领袖的摆布。
（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表评论称，为了捍卫独揽大权的地位，多年来习近平一直在塑造他永远正确的领袖形象。但事实证明，这位领袖也是会犯错误的。这篇题为《开始退缩的中国领导人》的评论写道：
"一款最早在中国现身，继而肆虐全球的病毒，现如今终于让习近平陷入了颜面尽失的尴尬境地。给中国乃至全球经济造成惨重损失的清零战略正是习近平的主意。就在几周前，他还曾在中共党代会上宣称，清零战略是战胜新冠疫情的唯一正确途径。
现在，面对抗议浪潮，政府终于开始退缩了，开始回到了务实政治的道路上。他们发布了一系列朝着正确方向的新规定，他们至少发出了这样的信号，即中国也会走上其他国家早已开始实践的防疫路线。至于这条道路最终是否能达到目的，目前没有人敢打保票，毕竟新冠病毒变化多端，已经多次让全世界措手不及。"
评论作者Peter Sturm指出，中国放弃"清零战略"固然是件好事，但如果不改变僵化的政治运作，今后的问题还会有很多，比如，地方政府接下来会争相完成中央下达的疫苗接种指标：
"这里会出现很多潜在问题。几乎可以肯定的是，短期内北京就会收到一系列成功的喜讯。但这些喜讯是否都同现实情况相符，就另当别论了。在习近平治下的中国，打造美好的假象，永远是最重要的事情。代价则需要别人承担。"
《商报》发表评论指出，当今的中国正处在一个历史性的转折点：经济萎缩，政治僵化，民众则怨声载道。既然习近平一人独揽大权，那当前出现的种种问题，也必须有习近平一人负责。
"在这场毫无科学依据、违反全球学术共识、近乎荒诞的清零试验中，中国式的傲慢在全世界面前暴露无遗。但是，在习近平的制度设计中，最高领袖是不会犯错误的。现在几乎所有中国人都已经意识到，习近平把中国带入了一个极其尴尬的境地。如果中国政府立即取消全部疫情限制，中国将马上面临另一个更严重的问题：医疗系统顷刻崩溃，并造成大量死亡。因为中国人无缘接种更为有效的西方疫苗，因此几乎没有应对病毒的群体免疫力。
习近平从一开始就将疫情防控提升到了同西方展开制度竞争的高度，并最终以失败告终。取得防疫的初步胜利后，中国领导层以越来越快、越来越激进、越来越癫狂的形式走上了有目共睹的歧途。习近平的盲目自信也让全世界看清了中国政治制度的弊端。同样，日趋马列主义化的习氏经济政策也暴露出了各种问题。一个习不肯承认的事实是：中国经济奇迹的基础并非红色意识形态，而恰恰是毛的继任者邓小平四十年前摒弃红色意识形态的结果。
不过，西方也没有理由为此幸灾乐祸。一个强大的中国，还是一个疲弱的中国，究竟哪一个中国更令西方害怕的问题尚没有定论。而且，专制者遇到内部压力时，往往会对外铤而走险以转移矛盾。这种危机意识，并不只对台湾有效。"
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