德语媒体：来自北京的外交挑衅

（德国之声中文网）《每日新闻》网站发表评论称，今年四月份德国外交部长贝尔博克访问北京时对台海局势以及中国的人权记录进行了开诚布公的批评。而中国外长秦刚则反唇相讥，称中国不需要来自"西方的教师爷"。而时隔不到一个月，这位中国外长就来到了柏林。这篇题为《秦刚拜访"教师爷"》的评论写道：

"今年四月中旬，尽管德中外长在摄像机前曾有过一番激烈的舌战，但这至少没有影响中国首席外交官来柏林拜访'女教师爷'。两国外长要谈的事情当然有很多：为今年六月德中两国的政府级磋商进行筹备。此外，俄乌战争想必也会再度称为双方的议题。德国外交部发言人伯格（ Christofer Burger）强调：'对于任何有利于结束这场侵略战争的步骤和措施，德国和欧洲都具有极大的兴趣。'

过去一段时间以来，尽管北京正在尝试扮演调停人和和平使者的角色，但却难以掩饰他们同俄罗斯的紧密关系。虽然中国党和国家领导人习近平前不久同乌克兰总统泽连斯基首次通了电话，但他显然更愿意站在俄罗斯当权者普京一侧。同莫斯科一样，习近平也认为北约及美国应对战争承担责任。

欧盟目前正在考虑对那些向俄罗斯出口可用于军事目的产品的中国公司实施制裁，而北京则对此提出了强烈谴责。

今年三月，德国总理肖尔茨的政府声明对中国领导人发出了明确呼吁：'我对北京发出的讯息非常明确：发挥你们的影响力，敦促俄罗斯尽快撤军。不要向俄罗斯侵略者提供军火。'北京对莫斯科具有影响力，这一点毋庸置疑。但至于北京是否会按照德国和欧洲的意愿，发挥他们的影响力就不得而知了。"

《每日新闻》的评论指出，无论是在欧盟内部，还是德国的执政联盟内部，如何同中国打交道，都是一个有争议的话题。前不久，社民党内的保守派势力就曾指责贝尔博克和哈贝克在推行"反华政策"。

"但在'去风险'问题上，即在敏感基础设施方面减少对专制国家的依赖，各方似乎是有共识的。毕竟贝尔博克一再强调，绝不能在对华问题上重犯当年对俄政策的错误。

不过，在实践层面上如何同中国打交道，执政联盟内部的分歧却是显而易见的。强调中国是'制度性对手'时，往往就淡忘了中国的'伙伴'身份。久闻其声的'中国战略'出台的时候已经到了。"

《法兰克福汇报》发表评论称，北京没有时间接待德国财长，却有时间派遣外长访德。德国必须正告北京，不要对执政联盟玩弄挑拨离间的伎俩。这篇题为《北京的外交挑衅》的评论写道：

"这是北京一次极不友好的外交行动。多年来，北京对德国自民党及其政治信念一直感到不满。当面指责这种挑衅行为，是德国外交部长贝尔博克应尽的义务。

前不久在北京同中国政治家们举行会谈时，贝尔博克展示了她敢于仗义执言的勇气。现在她更应当明确告诉中方，联邦政府内部即便存在分歧，但绝不会容忍外部的挑衅和离间。

林德纳的访华行程被突然取消，当然不应成为德中关系出现重大危机的理由。但德国必须发出这样的信号，即德国是拥有自行决策权的主权国家，即使涉及台湾问题也不例外。"

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