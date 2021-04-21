 德语媒体：来自中国的贷款危险吗？ | 媒体看中国 | DW | 07.05.2021

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德语媒体：来自中国的贷款危险吗？

中国向欧洲东部和东南欧国家发送疫苗、提供贷款和投资。《法兰克福汇报》文章分析了该地区对中国的依赖性有多大。德国电视一台“每日新闻在线”关注了美国一家智库关于中国的温室气体排放量2019年超过发达国家总和的一项研究。

Montenegro Autobahnbau mit chinesischer Unterstützung

黑山为修建高速公路，从中国贷款9.44亿美元

（德国之声中文网）新冠疫情期间，中国成为欧盟东部国家最重要的医疗用品供应商。《法兰克福汇报》援引维也纳国际经济研究所的经济学家奥利弗-赖特（Oliver Reiter）指出，2020年，奥地利和匈牙利从中国进口的卫生和医疗产品分别增长了179%和372%，显现出 "在这一领域对中国的巨大依赖性"。

文章接着写道：“另一个领域，对中国的依赖为时更久，并引起批评性讨论，这就是金融领域。在 "一带一路 "的扩展过程中，中国为世界上许多国家的建设项目提供了高额贷款（大部分由中国承包商施工），这些项目现在让一些政府陷入尴尬局面，并引起人们对中国帝国主义野心的担忧。”

文章以黑山为例说， 4月中旬，黑山财政部长提出希望从欧盟获得贷款，以偿还北京为其修建高速公路提供的贷款。“这不仅引发了人们对中国可能在违约情况下要求以一个港口作为抵押的猜测，黑山的国家债券也遭到贬值。”

文章写道，意大利联合信贷银行继而研究了中国对西巴尔干国家的贷款情况。按照其国内生产总值来衡量，来自北京的贷款（直接投资未被考虑在内）很高，在波黑为3%，在塞尔维亚是7%，在北马其顿是8%，在黑山甚至高达21%。

 不过，文章也指出，虽然中国是一个主要的贷款国，但它远不是最大的：“私人投资者（欧洲债券）排在第一位，之后是欧盟和世界银行、开发银行等金融机构，中国排第三，在俄罗斯之前。“然而，中国的重要性可能会增加。因为在未来几年，随着现有贷款到期，它在这些国家主权外债中的份额可能会增加。”

资金的快速供应和贷款的低门槛是这些国家向中国借款的两大原因。文章最后援引联合信贷银行分析师马拉诺指出，“西巴尔干国家减少对中国债务的成本和条件仍不清楚”，而中国对这些国家的直接投资使情况变得更加复杂。

中国的温室气体排放量超过发达国家总和

德国电视一台“每日新闻在线”关注了中国外贸强劲，再次超过专家的预测，但环境正为繁荣付出高昂代价的问题。

Luftverschmutzung in China

经济强劲增长和煤炭在能源结构中比例高被视为中国二氧化碳排放上升的主要原因

文章写道：“从经济角度来看，赤裸的增长数字可能是令人鼓舞的，但蓬勃发展的中国工业也有一个严重的弊端。根据美国智库Rhodium Group最近的一项研究，中国每年的温室气体排放量首次超过所有发达国家的总和。该智库估计，与欧盟国家、美国和经合组织成员国相比，中国2019年的二氧化碳排放量占全球总排放量的27%。美国排在第二位，占11%。印度占6.6%的比例，位居第三。“

文章写道，经济强劲增长和煤炭在中国能源结构中的高份额被认为是二氧化碳排放上升的主要原因。“中国国家和党领导人习近平重申了他的承诺，即中国将致力于在2030年前让二氧化碳排放达到峰值，并在2060年前实现碳中和。”

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