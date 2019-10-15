德语媒体：来自中国的诱惑

(德国之声中文网) 苏黎世出版的《金融经济报》以"诱人的中国"为题，刊发评论指出，在全球市场不景气的背景下，中国金融市场的逐步开放就是投资者的福音。

"放眼，遍地泡沫。连续多年的超宽松货币政策，已经导致利率信号失灵。信用评级、风险溢价也不再值得信赖。如今的投资者，正在到处寻找高回报率的投资渠道。所以，中国政府如今决定进一步推进金融市场开放，正当其时。"

"全球人口第一大国需要外国资本来推进本国经济提质提量。中国央行正在谨慎地调控汇率波动，他们明白，过大的波动会吓退外国投资者。"

"中国的信贷市场能够提供在其他市场已经越发罕见的高回报率。这当然有风险，但是适度投资中国债券市场，依然是对投资组合的有益补充。目前，全球金融市场的主要指数里，投资中国的比重与中国经济实力严重不相称。"

"投资中国债券，投资者就能拓展其经营范围，在负利率、房地产泡沫之外开发新选项。而且，只要中国金融市场依然适用不同的法律，中国债券和发达工业国债券的关联度就会极低。这会让投资组合多样化，获得稳定利润的机会则会上升。瑞士的养老基金也将必须走这条路，这其实是一件好事情。"

杜塞尔多夫出版的德国《商报》刊登了由德国联邦议会外交委员会主席勒特根(Norbert Röttgen)等6名联盟党(执政党)议员撰写的客席评论。文章以"安全第一"为题，批评德国联邦政府没有把华为排除在本国5G网络建设之外，认为这种做法相当于把德国乃至欧洲的科技主权与国家安全当作儿戏。

"全新的5G移动通信标准，仿佛就是未来经济、社会、政府的数字化神经系统。也正因此，该系统的安全性至关重要。包括情报官员在内的大部分专家都一致认为，对相关技术装备的检查只能起到有限的作用，因此无法彻底排除通信网络遭操控的可能性。而且，仅仅是'有机会去实施操控'，就已经是一种强大的权力了，这种威胁，已经足以让我们的国家和社会变得易受攻击。"

"鉴于5G技术无法被安全地掌控，因此，问题的关键就在于，对技术供应商及其背后的国家政府能有多大的信任。在面对中国厂商华为时，问题就演变为：中共当局的可信度到底如何。根据法律规定，华为有义务和中共当局合作。如今，中国政府越发频繁地强硬对待那些不按北京喜好行事的国家，因此，在'是否能够信任中共'这个问题上，答案只能是'坚决不能'。"

文章还注意到，联邦政府只是要求电信服务商在构建自己的网络基础设施时，来自同一家供应商的装备不得超过2/3。"这将会导致对单个供应商产生巨大依赖。目前，德国电信集团使用的华为设备比例，大约就是2/3。要是这个模式在全欧洲推广，爱立信、诺基亚等欧洲厂商将面临灭顶之灾。这是因为，中国政府在本土市场只允许本国企业参与关键基础设施的建设。"

"这就引出了5G争议的第二个战略性问题：我们欧洲人在这个领域是否还能长期保持水准。我们必须为尚存的技术找到经济应用的环境。"

撰写此文的6名执政党议员认为，"面向未来的基础设施能否信任中共"、"欧洲如何保持科技主权"，都是影响极其深远的重大政治议题，必须由议会来决定，而非政府独自拍板。

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