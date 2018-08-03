德语媒体：来自中国的诱惑

(德国之声中文网) 柏林出版的左翼报纸《新德国报》以"共同对抗中国"为题，刊文点评了特朗普威胁要将对华惩罚性关税提升到25%的做法。

"短短一个多星期前，欧盟委员会主席容克和美国总统特朗普在白宫谈笑风生，并向世界宣布，他们达成了一项交易、搁置了贸易纠纷。此后的一个星期里发生了很多事情。德国政府两次阻止了中国投资者收购德国企业，美国总统特朗普则再次将枪口指向北京，威胁将对华惩罚性关税提高到25%。"

"看来，特朗普和容克不仅仅就重新开启自贸谈判达成了谅解，还就共同的敌人达成了一致。这很可能也是德国政府的意愿。此前，柏林方面一度亲近北京，但是现在又再次冷眼对待中国人。德国汽车企业，现在则暂时不用担心美国关税了。"

"问题是，和华盛顿的这项交易能持续多久，欧美双方对抗中国的统一战线又能维持多久。特朗普是无法预测之人，而且，欧洲本地的公民社会也不会乐意见到欧美自由贸易谈判重新开启。"

谷歌北京分公司

慕尼黑出版的《南德意志报》以"铜臭之气"为题，刊发社论指出，如果谷歌真的以主动过滤搜索引擎的方式重返中国，日后必将付出高昂的代价。

"谷歌当年退出中国、拒绝与审查机制继续合作的做法，在民主国家博得了许多掌声。对于一家IT企业，这种掌声值很多钱。在硅谷，信任、价值观就意味着资金。毕竟，这家企业当年的格言就是'不作恶'。到了2015年，公司口号则改为'做正确的事'；2018年4月，谷歌更是从企业内部行为准则的前言中删除了'不作恶'这句话。尽管如此，谷歌酝酿自我过滤重返中国的做法，依然违反了硅谷科技界的道德标准。硅谷的企业，都宣扬要'打造一个更美好的世界'。"

文章接着指出，谷歌的这一消息来得很不是时候。在欧美国家，科技公司的一系列丑闻正在让公众越发不信任这一产业，而且，谷歌的员工也有可能会像反对与五角大楼合作一样，反对重返中国。

"另一方面，谷歌却有着战略考量。中国的诱人之处不仅仅是互联网市场。当今世界正站在新一波数字化浪潮的门槛上，快速发展的人工智能将是最重要的推手。中国在该领域已经取得了一些领先优势。进入中国市场，不仅仅意味着企业能获得更多用户，也意味着能够吸纳到一群顶尖的人才。"

"谷歌并非唯一一家削尖脑袋想要挤入中国的企业。脸书也有类似的计划。对于欧洲而言，这倒是个机会。价值观以及在数字化领域领先的立法已经成为了欧盟的独特优势。长远而言，价值观以及明确的立法，将会令欧洲的IT产业更为坚实。这比在威权中国市场获得短暂优势要宝贵得多。"

中国的经济发展不可能永远顺风顺水

瑞士《新苏黎世报》则以"民主的未来取决于中国"为题，刊登了一篇由美国加州大学伯克利分校政治经济学教授艾肯格林(Barry Eichengreen)撰写的客席评论。作者认为，尽管有很多人都赞叹于中国的威权主义发展模式、唱衰西方民主制度，许多发展中国家正有意效仿，但是从长期来看，西方民主有着一项无与伦比的独特优势。

"中国不可能永远顺风顺水。一旦出了问题，如果中国政府不能掌控住局面，公众就有可能反对它。当局届时会作出怎样的反应，将成为事情的关键。事件有可能以类似89年天安门广场的形式收场。没有任何国家的政府想要经历这种局面。"

"毫无疑问，中国是一个正在崛起的世界强国。而且，美国正越发被视为是不靠谱的伙伴，只关心自己的利益，必要时还会牺牲别国的利益。在这种背景下，中国的崛起现在正变得更加快。但是，以为中国会在中长期内保持当前高增长率的人，则犯了一个根本性的错误：不能简单地以当前的趋势去预测未来。总有一天，中国在发展道路上会遇到更大的阻碍。至于中国政府是否能够对那些阻碍作出正确的回应、是否能够明智地进行政策纠错，这可没有保证。"

作者认为，与中国模式相比，民主制度的最核心优势就是其天然的自我纠偏能力。"一旦中国的发展遇到了更大的阻碍，中国式威权政治模式的吸引力就会衰减，尤其是中国当局强硬对待公民社会之时。届时，尽管依然面临许多困难，民主制度依然会拥有一个充满希望的未来。"

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