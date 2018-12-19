德语媒体：来自中国的移民大军

（德国之声中文网）中国官方的新华社前不久在一篇文章中罗列了中国公民移居欧洲后的种种"苦难"：生活孤独单调，现实与梦想落差极大等等。但尽管如此，中国境内移民中介的生意仍非常兴隆。这些专门面向富有阶层的中介公司提供一条龙服务，从移民文件、投资项目，乃至资金转移无所不包。来自中国的官方消息称，迄今为止已经有520万中国公民移居海外。他们当中有多少人是借助所谓"黄金签证"移民海外的，则不得而知。《南德意志报》这篇题为《中国百万移民潮》的文章写道：

"尤其是那些腰缠万贯的中国人很愿意利用这种花费几十万美元即可移民国外的机会。位于上海的胡润研究所公布的一项民意调查显示，224名受访的百万富翁中近一半人表示，他们已经移民、正在认真筹划或考虑移民事项。这些平均身家450万美元的富翁当中，有83%表示移民是为了获取更好的教育资源，69%表示离开中国是因为环境污染问题。其他的移民理由还包括宽松的签证政策以及更好的医疗保健。

他们当中有70%的人已经在国外拥有房产和其他财产。加拿大签证咨询集团在中国境内拥有十家分支机构，该集团员工David Chen表示，对富有的中国人来说，拥有境外房产和外国护照也是一种'经济安全的保障'。因为这样一来，他们的财富就不会遭到当局的侵吞了。对于中产阶级来说，移民国外也很有吸引力。因为购买到一个教育发达国家的居留权之后，子女上学的费用可能会比在国内上学便宜。大多数情况下，父母只有一方会移民，以便陪同子女读书。"

文章援引上海胡润研究所的数据称，中国人移民的十个首选国家中有七个是欧洲国家，其中包括英国、塞浦路斯、马耳他和葡萄牙。新华社的报道称，希腊以"费用低廉"取胜，获得该国"黄金签证"的移民中有一半来自中国。

所谓"黄金签证"是希腊政府2013年推出的一个移民项目，目的是为这个陷入金融危机的国家引入资金。宣传"黄金签证"的网站上充满赞美希腊美丽风光的词句，但是对于花钱买居留的人来说，感受希腊的"地中海生活方式"恐怕只是一个次要因素。《南德意志报》的另一篇题为"移民并不只是因为希腊的迷人景色"，而是另有所图。文章写道：

"出资至少25万欧元购买了希腊房产后，购买者将获得希腊为期五年的居留许可。五年期满后，只要继续保留房产，居留即可延长。购房者并不需要一直在希腊生活。房产中介的网站上写道，获得希腊居留后，即可自由出入整个申根国家，因此希腊是进入欧洲'价格最优惠的门票'。相比之下，以投资移民方式进入其他欧盟成员国价格要高得多。购买房产获得希腊居留后，申请者不可以在希腊工作，但却需要每年缴纳税金。

目前最大的投资群体是中国人，排名第二的则是土耳其人。根据雅典移民部2018年11月发布的数据，迄今为止，共发放了9756个此类居留许可，其中5367人来自中国，1028人来自土耳其，1012人来自俄罗斯。另有200人来自叙利亚。"

那么这些花费几十万欧元，获得所谓"黄金签证"的中国人，是否有朝一日也能加入希腊国籍呢？《南德意志报》的文章写道：

"单凭购买房产还不能获得希腊护照。按照法律，在希腊合法生活年满七年者，可提出入籍申请。但是，即便是那些在希腊出生长大的阿尔巴尼亚人，那很难申请到希腊护照。来自中国和俄罗斯的投资者届时入籍是否会方便一些，现在还不得而知。毕竟，'黄金签证'法规的实施迄今为止还未满七年。"

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